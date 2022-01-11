Один из крупнейших в мире производителей чипов — компания Intel удалила упоминания о неспокойной китайской провинции Синьцзян из ежегодного письма поставщикам после того, как китайская общественность, СМИ и политики крайне негативно отреагировали на подобный политический демарш.

В прошлом месяце китайские социальные сети захлестнула волна гнева, связанного с письмом, опубликованным Intel 23 декабря на своём сайте. В нём производитель упомянул, что компании «требуется убедиться, что в её цепочке поставок не используются рабочая сила, товары или услуги из провинции Синьцзян» после санкций, наложенных на использование товаров и сервисов из провинции «многочисленными правительствами».

Теперь параграф и любые отсылки к Синьцзяну или Китаю в негативном контексте исчезли с сайта компании. В новом варианте письма указано, что компания запрещает в своих цепочках поставщиков любой недобровольный труд, в том числе труд в результате «принуждения, долгов, в тюремном заключении, в результате кабальных договоров или рабский». В прошлом месяце после крайне негативной реакции китайской общественности, СМИ и политиков компания поспешила извиниться за «неприятности», которые она вызвала и уточнила, что опубликованная информация была опубликована в соответствии с требованиями законов США и не отражает позиции самой компании по данному вопросу.

«Мы принимаем к сведению это заявление и надеемся, что соответствующая компания будет уважать факты и отличать правильное от неправильного», — заявил официальный представитель МИД КНР.

США и их союзники неоднократно обвиняли Китай в нарушении прав человека в провинции Синьцзян, населённой преимущественно мусульманами-уйгурами. Пекин последовательно отвергает все обвинения. Так или иначе Intel попала между молотом и наковальней. Удаление упоминаний о Синьцзяне уже вызвало негативную реакцию в США, в том числе со стороны сенатора Марко Рубио (Marco Rubio), одного из авторов закона о запрете на импорт из Синьцзяна, подписанного президентом США Джо Байденом (Joe Biden) 23 декабря.

«Трусость Intel — только ещё одно предсказуемое следствие экономической зависимости от Китая. Вместо унизительных извинений компании должны переносить свои цепочки поставщиков в страны, не использующие рабский труд и не совершающие геноцида», — заявил Рубио в понедельник.