Китайские поставщики сырья для аккумуляторов смогут осваивать рынок США через корейских партнёров

На мировом рынке тяговых аккумуляторов сейчас доминируют китайские компании, хотя южнокорейские соперники пытаются с ними конкурировать вполне успешно. На рынок США китайским гигантам не выйти в силу политических причин, но косвенно извлечь выгоду можно через расширение сотрудничества с корейскими производителями аккумуляторов.

По словам ресурса Business Korea, в это году власти Южной Кореи намереваются отменить импортные пошлины на 18 видов сырья, используемого при производстве литиевых аккумуляторов и водородных топливных ячеек. Основная часть сырья такого типа поступает в страну из Китая, где сосредоточены основные перерабатывающие мощности. Данные меры должны позволит упростить доступ корейских производителей к китайскому сырью, но одновременно китайские компании смогут увеличить экспорт материалов в Южную Корею с расчётом на выгоду от роста спроса на американском и европейском рынках. Прямой экспорт из Китая натыкается в США на заградительные пошлины в размере 25 %, поэтому китайским поставщикам имеет смысл стимулировать развитие бизнеса корейских партнёров на этом направлении.

При этом на рынке КНР власти откажутся от субсидирования производства электромобилей и аккумуляторов, что в некоторой степени сделает условия конкуренции более благоприятными для южнокорейских производителей. Льготы распространялись на электромобили, собираемые в Китае, а это крупнейший мировой рынок подобных транспортных средств. Продукция южнокорейского концерна Hyundai Motor на нём представлена слабо, но с отменой субсидий для местных производителей у неё появится больше шансов наверстать упущенное.