3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...Китайские поставщики сырья для аккумулят...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайские поставщики сырья для аккумуляторов смогут осваивать рынок США через корейских партнёров

На мировом рынке тяговых аккумуляторов сейчас доминируют китайские компании, хотя южнокорейские соперники пытаются с ними конкурировать вполне успешно. На рынок США китайским гигантам не выйти в силу политических причин, но косвенно извлечь выгоду можно через расширение сотрудничества с корейскими производителями аккумуляторов.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

По словам ресурса Business Korea, в это году власти Южной Кореи намереваются отменить импортные пошлины на 18 видов сырья, используемого при производстве литиевых аккумуляторов и водородных топливных ячеек. Основная часть сырья такого типа поступает в страну из Китая, где сосредоточены основные перерабатывающие мощности. Данные меры должны позволит упростить доступ корейских производителей к китайскому сырью, но одновременно китайские компании смогут увеличить экспорт материалов в Южную Корею с расчётом на выгоду от роста спроса на американском и европейском рынках. Прямой экспорт из Китая натыкается в США на заградительные пошлины в размере 25 %, поэтому китайским поставщикам имеет смысл стимулировать развитие бизнеса корейских партнёров на этом направлении.

При этом на рынке КНР власти откажутся от субсидирования производства электромобилей и аккумуляторов, что в некоторой степени сделает условия конкуренции более благоприятными для южнокорейских производителей. Льготы распространялись на электромобили, собираемые в Китае, а это крупнейший мировой рынок подобных транспортных средств. Продукция южнокорейского концерна Hyundai Motor на нём представлена слабо, но с отменой субсидий для местных производителей у неё появится больше шансов наверстать упущенное.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
CATL увеличила отрыв от LG Energy Solution в качестве крупнейшего производителя аккумуляторов для электромобилей
Крупнейшим производителем батарей для электромобилей китайской CATL помогли стать государственные преференции
Китайские компании наращивают производство тяговых батарей быстрее корейских
Подвергшиеся замене дефектных батарей электромобили Chevrolet Bolt получат QR-коды для допуска на парковки
Руководство Daimler рассчитывает, что дефицит чипов ослабнет только во втором полугодии
Водородный Hyundai Nexo выдержал шестичасовой пробег на морозе в горной местности
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, блоки питания, адаптеры, источники питания,
Теги: китай, китайские производители, сша, южная корея, аккумуляторы
китай, китайские производители, сша, южная корея, аккумуляторы
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Глава AMD: будущая платформа Socket AM5 получит долгую поддержку 154
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 133
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 126
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 120

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
NVIDIA официально представила новую версию GeForce RTX 3080 — 12 Гбайт памяти, больше ядер и выше TDP
Приняты окончательные спецификации стандарта PCIe 6.0 — первые продукты появятся через 1-2 года
Samsung по-тихому отменила анонс флагманского чипа Exynos 2200 с графикой AMD RDNA2
Сборник Assassin’s Creed: The Ezio Collection доберётся до Switch спустя пять лет после первоначального релиза 7 ч.
В 2021 году эксперты зафиксировали рекордное число кибератак 8 ч.
Атмосферное приключение FAR: Changing Tides поступит в продажу 1 марта — предзаказы уже стартовали 8 ч.
Полноценная презентация второго года поддержки Hitman 3 пройдёт в ближайший четверг 9 ч.
Видео: блогер опубликовал первые два часа прохождения ПК-версии God of War 10 ч.
Новый трейлер ELEX II приурочили к старту предзаказов [Обновлено] 10 ч.
Рост качества и расширение возможностей: режиссёр Days Gone рассказал о том, каким задумывался сиквел 11 ч.
Вышел бесплатный мод Doomed: Demons of the Nether, превращающий Minecraft в Doom 12 ч.
Один из основателей WhatsApp стал временным главой мессенджера Signal 12 ч.
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.17 WHQL с поддержкой GeForce RTX 3080 12GB 13 ч.
Новая статья: Итоги 2021 года: компьютер месяца 5 ч.
Micron начала поставки первых SSD на базе 176-слойной памяти QLC — скорость чтения до 4500 Мбайт/с 6 ч.
Apple выводит TWS-наушники Beats Fit Pro на международный рынок — в России они будут стоит 19 990 рублей 6 ч.
Arm расследует подозрительную финансовую деятельность своего китайского подразделения 7 ч.
Процессоры AMD на архитектуре Zen 4 будут использовать 2D- и 3D-компоновку чиплетов 7 ч.
Coldago Research добавила в список единорогов DataCore 7 ч.
После скандала Razer перестала говорить, что маска Zephyr соответствует медицинскому стандарту N95 7 ч.
Технология масштабирования Radeon Super Resolution повысит FPS в играх до 70 % 8 ч.
Acer представила игровой 48-дюймовый OLED-монитор с разрешением 4К и частотой обновления 138 Гц 8 ч.
Владельцы Tesla просят Илона Маска открыть представительство в России 8 ч.