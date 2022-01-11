Представлен водоблок EK-Quantum Velocity2 для процессоров Intel LGA 1200

Словенская компания EK Water Blocks анонсировала водоблок EK-Quantum Velocity², предназначенный для чипов Intel в исполнении LGA 1200: это могут быть изделия поколений Comet Lake и Rocket Lake.

Отмечается, что новинка имеет полностью переработанную архитектуру, оптимизированную для обеспечения низкого гидравлического сопротивления. Достигается высокая эффективность отвода тепла.

Реализована фирменная монтажная система EK-Exact Mount. Она предусматривает использование только трёх компонентов: собственно водоблока, тыльной пластины и крепежа.

Основание изготовлено из чистой (99,99 %) электролитической меди с никелевым покрытием. Доступны пять вариантов исполнения водоблока: Nickel + Plexi, Nickel + Acetal, Full Nickel, Nickel + Satin Titanium и Copper + Acetal.

Новинка получила многоцветную адресуемую подсветку D-RGB на основе 14 светодиодов. Управлять её работой можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync или MSI Mystic Light Sync.

Водоблок EK-Quantum Velocity² для процессоров Intel LGA 1200 уже доступен для заказа по цене от 126 до 168 евро в зависимости от варианта исполнения.