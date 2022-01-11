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Volkswagen не осилила план по продажам электромобилей в Китае, но в этом году хочет удвоить поставки

Семейство электромобилей ID изначально создавалось специалистами Volkswagen на платформе нового поколения, поэтому с их продвижением на рынке руководство концерна связывает больше надежды. В Китае в прошлом году удалось продать чуть более 70 тысяч электромобилей ID, что ниже плана, поэтому в текущем году Volkswagen намеревается удвоить показатель.

Источник изображения: Volkswagen

Источник изображения: Volkswagen

Китай уже несколько лет является крупнейшим рынком электромобилей, поэтому закрепиться на нём мечтают многие производители. Локальным игрокам, как показывает статистика прошлого года, это удаётся лучше — пусть отчасти и за счёт субсидий, но последние скоро будут отменены. Если не считать продукцию Tesla, которая занимает на рынке КНР третье место после SAIC и BYD (с учётом гибридов), то Volkswagen является единственной зарубежной маркой в десятке лидеров на рынке электромобилей Китая. Фактически, немецкий автоконцерн, который свои электромобили для КНР производит локально на совместных предприятиях с SAIC и FAW, в минувшем году смог реализовать здесь 70 625 машин семейства ID против запланированных 100 тысяч.

Винить в неудаче, как поясняет Reuters, представители Volkswagen склонны не только пандемию, но и дефицит полупроводниковых компонентов. Весь концерн, включая дочерние марки типа Porsche и Audi, смог в прошлом году реализовать на территории Китая не более 3,3 млн автомобилей — на 14 % меньше, чем годом ранее. В наступившем году Volkswagen намеревается увеличить количество реализованных в КНР автомобилей всех типов на 15 % или 500 тысяч машин. В случае с электромобилями объёмы реализации могут быть увеличены до 160 или даже 200 тысяч штук, если не помешает сохраняющийся дефицит полупроводниковых компонентов.

Около 15 % реализованных в КНР в прошлом году легковых автомобилей использовали тяговые электродвигатели в том или ином виде. Непосредственно электромобили в ноябре формировали 21 % китайского автомобильного рынка. Если не рассматривать гибриды, то безусловным лидером на местном рынке является BYD, ей лишь немного уступает Tesla, а далее плотной тройкой следуют XPeng Motors, NIO и Li Auto. Последняя, впрочем, пока реализует преимущественно гибриды. В десятку лидеров попадает и торговая марка Zeekr, которая принадлежит Geely, как и Volvo с Polestar. В этом году она рассчитывает продать не менее 70 тысяч электромобилей, хотя в прошлом реализовала менее четырёх тысяч.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, финансовые новости и аналитика,
Теги: volkswagen, китай, китайские производители, электромобиль, аналитика
volkswagen, китай, китайские производители, электромобиль, аналитика
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