Volkswagen не осилила план по продажам электромобилей в Китае, но в этом году хочет удвоить поставки

Семейство электромобилей ID изначально создавалось специалистами Volkswagen на платформе нового поколения, поэтому с их продвижением на рынке руководство концерна связывает больше надежды. В Китае в прошлом году удалось продать чуть более 70 тысяч электромобилей ID, что ниже плана, поэтому в текущем году Volkswagen намеревается удвоить показатель.

Китай уже несколько лет является крупнейшим рынком электромобилей, поэтому закрепиться на нём мечтают многие производители. Локальным игрокам, как показывает статистика прошлого года, это удаётся лучше — пусть отчасти и за счёт субсидий, но последние скоро будут отменены. Если не считать продукцию Tesla, которая занимает на рынке КНР третье место после SAIC и BYD (с учётом гибридов), то Volkswagen является единственной зарубежной маркой в десятке лидеров на рынке электромобилей Китая. Фактически, немецкий автоконцерн, который свои электромобили для КНР производит локально на совместных предприятиях с SAIC и FAW, в минувшем году смог реализовать здесь 70 625 машин семейства ID против запланированных 100 тысяч.

Винить в неудаче, как поясняет Reuters, представители Volkswagen склонны не только пандемию, но и дефицит полупроводниковых компонентов. Весь концерн, включая дочерние марки типа Porsche и Audi, смог в прошлом году реализовать на территории Китая не более 3,3 млн автомобилей — на 14 % меньше, чем годом ранее. В наступившем году Volkswagen намеревается увеличить количество реализованных в КНР автомобилей всех типов на 15 % или 500 тысяч машин. В случае с электромобилями объёмы реализации могут быть увеличены до 160 или даже 200 тысяч штук, если не помешает сохраняющийся дефицит полупроводниковых компонентов.

Около 15 % реализованных в КНР в прошлом году легковых автомобилей использовали тяговые электродвигатели в том или ином виде. Непосредственно электромобили в ноябре формировали 21 % китайского автомобильного рынка. Если не рассматривать гибриды, то безусловным лидером на местном рынке является BYD, ей лишь немного уступает Tesla, а далее плотной тройкой следуют XPeng Motors, NIO и Li Auto. Последняя, впрочем, пока реализует преимущественно гибриды. В десятку лидеров попадает и торговая марка Zeekr, которая принадлежит Geely, как и Volvo с Polestar. В этом году она рассчитывает продать не менее 70 тысяч электромобилей, хотя в прошлом реализовала менее четырёх тысяч.