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Копия Horizon Forbidden West для PS4 попала в руки хакерам более чем за месяц до релиза

До официального релиза приключенческого экшена в открытом мире Horizon Forbidden West ещё больше месяца, однако кто-то в России уже играет в новое творение студии Guerrilla Games.

Источник изображения: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

В ночь с 10 на 11 января по Сети начали активно курсировать (одним из первых кадры опубликовало сообщество Royalty | Last of Us в «ВКонтакте») два скриншота Horizon Forbidden West, предположительно снятые на взломанной PS4.

Обнародованные изображения демонстрируют момент из заставочного ролика и кадр из прохождения миссии «Дотянуться до звёзд». При этом игра запущена на русском языке (как минимум с субтитрами).

Судя по всему, речь идёт не о релизной версии Horizon Forbidden West — официально игра до сих пор не ушла на золото. То есть мастер-диск, содержащий финальную сборку, пока что не отправили в печать и на загрузку в цифровые сервисы.

Циркулирующие по западным сайтам (Reddit, Twitter, Imgur) версии снимков активно удаляются правообладателем, что подтверждает их достоверность. Sony Interactive Entertainment и Guerrilla Games ситуацию пока не комментировали.

Попавшие в Сеть два скриншота каких-либо спойлеров к сюжету Horizon Forbidden West не содержат. Тем не менее в преддверии релиза ситуация ещё может измениться — социальные сети и форумы отныне стоит просматривать с осторожностью.

Премьера Horizon Forbidden West ожидается уже 18 февраля текущего года одновременно на PS4 и PS5. По сюжету жизнь оказывается на пороге очередного вымирания, и, чтобы всех спасти, Элой придётся отправиться на Запретный Запад.

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Приключение, PlayStation,
Теги: horizon forbidden west, guerrilla games, sony interactive entertainment, ролевой экшен, приключенческий экшен
horizon forbidden west, guerrilla games, sony interactive entertainment, ролевой экшен, приключенческий экшен
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