Глава 3D Realms и Slipgate Ironworks опубликовал тизер стратегии по новой интеллектуальной собственности

Фредерик Шрайбер (Frederik Schreiber), генеральный директор 3D Realms и Slipgate Ironworks, разместил у себя в микроблоге новый тизер проекта, над которым в данный момент может трудится одна из упомянутых компаний. В коротком ролике можно увидеть несколько солдат в касках со святящимися окулярами и автомобиль, пересекающий травянистое поле.

Ещё в конце прошлого года Шрайбер заявил, что новой игрой должна стать стратегия в реальном времени. В обсуждении свежего тизера с пользователями Twitter глава 3D Realms дал понять, что таинственный проект не является частью уже существующей серии.

Других подробностей новой стратегии пока нет. Генеральный директор 3D Realms и Slipgate Ironworks даже не стал уточнять, какая именно студия работает над игрой.