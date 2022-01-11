DeepCool представила четыре ПК-корпуса серии CK в белом и чёрном исполнениях

Компания DeepCool анонсировала сразу четыре компьютерных корпуса формата Mid-Tower для игровых систем: дебютировали модели CK500 и CK500WH, а также CK560 и CK560WH.

Все новинки получили левую боковую стенку из закалённого стекла. Версии с приставкой WH в обозначении имеют белоснежное исполнение, тогда как две другие модификации выполнены в классическом чёрном цвете. Модели CK560 и CK560WH наделены оригинальной фронтальной панелью с крестообразной перфорацией.

Возможно использование материнских плат типоразмера Mini-ITX, Mico-ATX, ATX и E-ATX. Допускается монтаж графических ускорителей длиной до 380 мм, а общее количество слотов расширения равно семи.

Компьютер может быть оборудован двумя накопителями формата 3,5" и двумя устройствами хранения данных типоразмера 2,5". Интерфейсный блок в верхней части содержит два порта USB 3.0, разъём USB Type-C и комбинированное 3,5-мм гнездо для наушников/микрофона.

Корпуса CK560 и CK560WH изначально оборудованы тремя фронтальными 120-мм вентиляторами с многоцветной адресуемой подсветкой ARGB и тыльным вентилятором на 140 мм без подсветки. В оснащение корпусов CK500 и CK500WH входят лицевой и задний вентиляторы диаметром 140 мм без подсветки.

Возможно применение жидкостного охлаждения с тремя радиаторами: до 360 мм спереди, до 280 мм сверху и до 140 мм сзади. Высота процессорного кулера не должна превышать 175 мм.