Асимметричный боевик Dragon Ball: The Breakers пообещали сделать честным для всех

Продюсер Dragon Ball: The Breakers Рёсукэ Хара (Ryosuke Hara) в недавнем интервью японскому порталу 4Gamer рассказал о принципах баланса асимметричного мультиплеерного экшена с элементами выживания.

Напомним, в Dragon Ball: The Breakers семеро пользователей отыгрывают обычных выживших, которые должны спастись от одного из знаковых злодеев франшизы (им тоже управляет геймер) — рейдера.

По словам Хары, в рамках недавнего закрытого тестирования Dragon Ball: The Breakers чаще всего праздновали победу именно рейдеры, однако продюсер связывает это с недостаточно ясными объяснениями геймплейных механик в «бете».

Dragon Ball: The Breakers позволит приобретать внутриигровые предметы за реальные деньги (через микротранзакции), однако Хара уверяет, что проектом можно будет насладиться и без дополнительных финансовых вложений.

В частности, команда не хочет, чтобы победа в матче Dragon Ball: The Breakers зависела от приобретения каких-либо конкретных умений. Хара также пообещал, что игру за выживших сделают «более честной».

Напоследок Хара обмолвился, что игроки приняли анонс Dragon Ball: The Breakers теплее, чем ожидала команда разработки: дебютный трейлер проекта собрал больше 19 тыс. лайков против 3,4 тыс. дизлайков.

Релиз Dragon Ball: The Breakers ожидается на протяжении текущего года. Игра заявлена для PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. За разработку отвечает японская студия Dimps (Dragon Ball Xenoverse 2).