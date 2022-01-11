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Спрос на беспроводные наушники в России стремительно растёт

Компания МТС подвела итоги исследования российского рынка наушников в 2021 году: спрос на беспроводные устройства подскочил практически в полтора раза, тогда как проводные модели теряют популярность.

Источник изображения: pixabay.com / subarasikiai

Источник изображения: pixabay.com / subarasikiai

По оценкам, в течение прошлого года россияне приобрели 11,9 млн беспроводных наушников на сумму 51 млрд рублей. По сравнению с 2020-м продажи подскочили на 40 % в штучном выражении и на 37 % в денежном.

Первое место по количеству проданных беспроводных устройств заняла компания JBL с долей около 20 %. Далее идут Xiaomi и Apple, показавшие результат 14 % и 11 % соответственно. В денежном выражении лидером является Apple: по итогам года эта компания заняла 41 % рынка. На втором месте находится JBL с 14,3 %, а замыкает тройку Samsung с 10,6 %.

Источник изображения: pixabay.com / lookfinda

Источник изображения: pixabay.com / lookfinda

В пятёрку самых востребованных в России моделей беспроводных наушников входят (в порядке уменьшения количества реализованных экземпляров): Xiaomi Mi TWS Earbuds Basic 2, Apple Airpods 2, Apple Airpods Pro, Honor Choice и JBL Tune 225 TWS.

Средняя стоимость беспроводных наушников в России в течение прошлого года снизилась на 2 % — до 4,3 тыс. рублей. Цена моделей с функцией активного шумоподавления и вовсе сократилась на 30 % — до 8 тыс. рублей.

В сегменте проводных наушников спрос упал на 16 %, а доля таких устройств в натуральном выражении составила 45 %. 

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры,
Теги: наушники, беспроводные наушники, россия, аналитика, анализ рынка
наушники, беспроводные наушники, россия, аналитика, анализ рынка
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