Европарламент обвинили в нарушении законодательства ЕС в отношении передачи данных

Европейский надзорный орган по защите данных (European Data Protection Supervisor, EDPS), обеспечивающий мониторинг соблюдения европейскими учреждениями и органами права на конфиденциальность и защиту данных, наложил санкции на Европейский парламент в связи с целым рядом нарушений законодательства блока о защите данных.

Решение регулятора касается веб-сайта бронирования тестов на COVID-19, который Европейский парламент запустил в сентябре 2020 года с использованием стороннего провайдера Ecolog.

В прошлом году шесть депутатов Европарламента подали жалобу на сайт — при поддержке европейской инициативной группы по защите конфиденциальности NOYB — по поводу наличия трекеров сторонних организаций и сбивающих с толку баннеров согласия на использование файлов cookie, а также множества других проблем с соблюдением правовых и этических норм, включая вопросы по поводу прозрачности и доступа к данным.

В результате расследования Европарламент был признан виновным по нескольким пунктам, хотя обошлось без денежного штрафа. EDPS объявил выговор, предписав исправить все нерешенные проблемы в течение одного месяца.