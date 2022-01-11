Thermalright скоро выпустит системы жидкостного охлаждения Aqua Elite для чипов Intel Alder Lake

Компания Thermalright, по сообщениям сетевых источников, в ближайшее время начнёт продажи систем жидкостного охлаждения «всё в одном» серии Aqua Elite: будут доступны версии с алюминиевым радиатором формата 240 и 360 мм.

Для обдува применяются вентиляторы TL-C12C-S диаметром 120 мм: два у младшей модели и три у старшей. Скорость вращения регулируется ШИМ-методом, достигая 1550 оборотов в минуту. Создаётся воздушный поток объёмом до 112 кубических метров в час, а статическое давление достигает 1,53 мм водяного столба.

Системы охлаждения представлены в белом и чёрном вариантах цветового исполнения. Длина соединительных патрубков в зависимости от модификации составляет 400 или 450 мм.

Водоблок и вентиляторы украшены многоцветной адресуемой подсветкой. Она может быть синхронизирована с другими компонентами настольного компьютера, а настраивать эффекты и цвета можно через совместимую материнскую плату.

Новинки могут применяться с современными процессорами AMD и Intel, включая чипы Alder Lake в исполнении LGA 1700. Информации об ориентировочной цене на данный момент, к сожалению, нет.