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Все новые герои шутера Back 4 Blood будут платными DLC

Turtle Rock Studios провела на форуме Reddit серию вопросов и ответов по Back 4 Blood — кооперативному шутеру, выпущенному командой в октябре 2021 года. На вопросы сообщества отвечал соучредитель студии и креативный директор проекта Фил Робб (Phil Robb).

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Разработчик осветил множество тем и выдал новую информацию по находящемуся в работе контенту. Филл Робб подтвердил, что любой новый персонаж для игры всегда будет выходить в составе платного DLC. Будущих героев разработчики разрешать покупать по отдельности, наличие сезонного пропуска не потребуется.

Соучредитель Turtle Rock также дал понять, что студия пока не планирует добавлять новые PvP-режимы для Back 4 Blood. Но в разработке уже находятся дополнительные колоды карт и уникальные единицы оружия, и всё это должно появиться в игре в ближайшее время.

Фил Робб в ходе диалога с сообществом Reddit заверил, что его команда «активно изучает» все дополнительные возможности для качественных изменений в Back 4 Blood. Рейтинг проекта в Steam сейчас составляет 65 % (на основании более 24 тысяч отзывов).

Back 4 Blood дебютировала 12 октября 2021 года на PC (Steam, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: turtle rock studios, back 4 blood, warner bros. games, шутер
turtle rock studios, back 4 blood, warner bros. games, шутер
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