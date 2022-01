Genshin Impact была самой обсуждаемой игрой в Twitter в 2021 году

В 2021 году обсуждение игр в Twitter продолжало расти. В свежем отчёте компания заявила, что в прошлом году более 2,4 млрд твитов были посвящены играм, что на 14 % больше, чем в 2020-м. Кроме того, это число в 10 раз больше, чем в 2017 году.

В первой десятке стран с самыми активными в Twitter геймерами произошли изменения: Испания выбыла из списка, а Индонезия заняла седьмое место. А самой обсуждаемой игрой стала Genshin Impact. Второе место — Apex Legends. А мобильная ритм-игра Project Sekai: Colorful Stage! с участием Хацунэ Мику дебютировала на девятом месте.

Кроме того, стало известно, что самой популярной киберспортивной лигой в Twitter стала The Campeonato Brasileiro de League of Legends. О её официальном аккаунте (@CBLOL) говорили даже больше, чем о чемпионате мира League of Legends (@LCSOfficial).

Страны, которые больше всего твитили об играх:

Япония; США; Южная Корея; Тайланд; Бразилия; Филиппины; Индонезия; Великобритания; Франция; Индия.

Игры, о которых твитили больше всего:

Genshin Impact (@GenshinImpact); Apex Legends (@PlayApex); Ensemble Stars! (@ensemble_stars); Final Fantasy (@FinalFantasy); Fate/Grand Order (@fgoproject); Animal Crossing: New Horizons (@animalcrossing); Knives Out (@game_knives_out); Minecraft (@minecraft); Project Sekai (@pj_sekai); Fortnite (@fortnitegame).

Самые упоминаемые игровые мероприятия: