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«Яндекс» запустит коммерческий сервис беспилотных такси в Москве уже в феврале

По данным «Яндекса» программа экспериментального правового режима (ЭПР), предусматривающего запуск беспилотных такси в России, уже находится в финальной стадии согласования. В компании рассказали о планах запуска «беспилотников» в столице.

Источник: julientromeur/pixabay.com

Источник: julientromeur/pixabay.com

Хотя программа внедрения в Москве беспилотных такси готовится к реализации, точные сроки её запуска пока неизвестны. Как сообщает «Коммерсант», после подписания правительством РФ постановления, регламентирующего реализацию программы ЭПР, «Яндекс» каждые полгода будет отчитываться о результатах тестировании беспилотных технологий в Минэкономики, в ведении которого находится проект.

Ранее сообщалось, что правительство устранило межведомственные разногласия, связанные с программой ЭПР и запуск такси в Москве состоится уже в феврале. По данным некоторых источников необходимое постановление будет принято до конца текущего месяца.

Ожидается, что вызвать такси можно будет с помощью давно используемого приложения «Яндекс.Go». Доступ к новому сервису получат подавшие заявку в тестировании — уже сейчас их насчитывается более 10 000 человек.

В столице «беспилотники» начнут работать у станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». О планах запуска группировки беспилотников в районе Ясенево «Яндекс» сообщал ещё в сентябре прошлого года — изначально компания собиралась начать тестирование ещё осенью. В декабре подтвердилась информация о тестировании в Ясенево роботакси сотрудниками компании. Ожидается, что на момент запуска в коммерческую эксплуатацию поездка будет стоить столько же, сколько и в «пилотируемом» такси, а остановки привяжут к остановкам общественного транспорта.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, российская наука и промышленность, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: яндекс, яндекс.такси, беспилотный транспорт, москва, россия
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