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Слухи: Hogwarts Legacy станет одной из премьер февральского выпуска State of Play

Проверенный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) в новом ролике на своём YouTube-канале рассказал, когда ждать следующий показ ролевой игры Hogwarts Legacy от Warner Bros. Games и Avalanche Software.

Источник изображения: Warner Bros. Games

Источник изображения: Warner Bros. Games

На прошедших выходных Хендерсон у себя в микроблоге обмолвился о якобы готовящемся к проведению в феврале новом мероприятии Sony Interactive Entertainment (предположительно State of Play).

По словам Хендерсона, неподтверждённый февральский State of Play имеет все шансы оказаться относительно крупным, потому что, «похоже, Warner Bros. теперь готова поделиться подробностями Hogwarts Legacy».

«По всей видимости, причина всего этого кроется в том, что [в Warner Bros. Games] были рады отсутствию скандалов вокруг встречи "выпускников" [Хогвартса], которую мы видели на Новый год», — объяснил Хендерсон.

Hogwarts Legacy создаётся для PC (цифровые магазины не уточняются), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Официально релиз игры заявлен на текущий год — вторую его половину, если верить Хендерсону.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Слухи, Xbox, PlayStation,
Теги: hogwarts legacy, avalanche software, warner bros. games, ролевой экшен
hogwarts legacy, avalanche software, warner bros. games, ролевой экшен
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