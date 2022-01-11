Российская Success Rockets разработает трёхступенчатую ракету Stalker в Южной Корее

Частная российская компания Success Rockets объявила о подписании меморандума с корейской SEWON E&C, предусматривающего создание трёхступенчатой коммерческой ракеты Stalker.

В рамках инициативы будет сформирована первая частная российско-корейская космическая компания. Она будет представлять собой дочернюю структуру Success Rockets, которая займётся разработкой и организацией производства ракеты Stalker. Последняя сможет выводить на орбиту до 300 кг полезной нагрузки.

«Для нас это возможность разработать следующее поколение двигателей и ракет, чтобы попробовать уже в 2022 году выйти на 100 км. Следующий шаг — уже орбитальная ракета», — заявил основатель и генеральный директор Success Rockets Олег Мансуров, комментируя подписание меморандума.

Сотрудничество с компанией SEWON E&C позволит Success Rockets зайти на финансовый рынок республики Южная Корея, в которой, как отмечается, ведётся активное финансирование перспективных космических стартапов.

Стоит отметить, что сейчас Success Rockets ведёт работы над собственными твёрдотопливными ракетами-носителями сверхлёгкого класса, спутниковыми платформами малых космических аппаратов трёх модификаций, космическими буксирами для низких околоземных орбит и межпланетных миссий, а также над группировками спутников для передачи данных.