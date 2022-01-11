Huawei поднялась на 5 место по числу зарегистрированных в США патентов в 2021 году

Huawei Technologies регистрирует в патентном ведомстве США всё больше изобретений. Несмотря на торговую войну Соединённых Штатов против КНР, а также санкции, наложенные на саму компанию, ей удалось переместиться в прошлом году с 9 на 5 место в общем рейтинге компаний, регистрировавших свои инновации.

Первое место по числу зарегистрированных в стране патентов занимает IBM, в число лидеров также входят Samsung, Canon и TSMC, а Huawei замыкает пятёрку, получив в прошлом году в США 2770 патентов. Huawei идёт к успеху даже на фоне того, что сетевое оборудование компании исключено с американского рынка, а сама она не получает из-за санкций компонентов, необходимых для выпуска смартфонов.

Как сообщает Bloomberg, компания переместилась на несколько строчек вверх отчасти из-за упадка, наблюдавшегося в других компаниях — в прошлом году патентное ведомство U.S. Patent and Trademark Office всего выдало на 7 % меньше патентов, чем в 2020 году, вероятно — из-за пандемии

Что касается глобальной арены, китайские компании по версии аналитической компании IFI Claims стремятся доминировать и здесь. Хотя по числу патентов на первом месте числится Samsung, шесть китайских компаний и организаций, включая Huawei и Китайскую академию наук, каждая по отдельности держат больше патентов, чем лидирующая в США компания IBM. В этом списке она занимает лишь восьмое место. По словам главы IFI Claims Майка Бэйкрофта (Mike Baycroft), «вы слышали эти истории о том, что китайский рынок собирается завоевать мир. Это начинает претворяться в реальность».

Примечательно, что на долю американских компаний в США пришлось менее половины из 327 329 зарегистрированных в 2021 году патентов. Китайские компании занимали четвёртое место, но они быстрыми темпами нагоняют корейский бизнес, находящийся на третьем месте. По словам Бэйкрофта, в минувшем году не сбавили темпов получения патентов в США только КНР и Швейцария.

Наиболее перспективными сферами для инноваций стали системы искусственного интеллекта и машинного обучения, в которых лидируют IBM, Samsung, Google, Intel и Microsoft. Также многообещающе выглядят телемедицина и логистика в цепочках поставок. По словам Бэйкрофта, неизбежное влияние на тематику новых изобретений оказала пандемия COVID-19 — люди ищут способы наладить жизнь в т. н. «новой нормальности».