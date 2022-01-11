Компания OnePlus сегодня официально анонсировала свой новый флагман — смартфон OnePlus 10 Pro, получивший систему камер Hasselblad второго поколения. Продажи новинки начнутся уже послезавтра, 13 января.

«Сердцем» аппарата стал процессор Snapdragon 8 Gen 1 разработки Qualcomm. Чип объединяет восемь ядер, включая мощное ядро Kryo Prime с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Adreno нового поколения и передовой модем Snapdragon X65 5G, способный загружать данные со скоростью до 10 Гбит/с.

В оснащение вошёл 6,7-дюймовый дисплей LTPO 2.0 AMOLED с разрешением 1440р (3216 × 1440 точек) и частотой обновления до 120 Гц. Лицевая камера способна формировать 32-мегапиксельные изображения.

Смартфон оснащён тройной тыльной камерой, о возможностях которой можно подробно узнать в нашем материале. С технической точки зрения она объединяет 48-мегапиксельный блок с датчиком Sony IMX789 и максимальной диафрагмой f/1,8, широкоугольный (150 градусов) модуль на базе 50-мегапиксельного сенсора Samsung JN1 и 8-мегапиксельный блок с оптическим стабилизатором и 3,3-кратным оптическим трансфокатором.

На устройство установлена операционная система ColorOS 12.1 (на основе Android 12). Аккумулятор на 5000 мА·ч поддерживает 80-Вт проводную и 50-Вт беспроводную зарядку. Модель OnePlus 10 Pro уже доступна для предварительного заказа в следующих конфигурациях: