ASUS выпустила внешнюю карту захвата TUF Gaming Capture Box FHD120

В прошлом году тайваньский производитель ASUS выпустил внешнюю карту захвата TUF Gaming Capture Box CU4K30. В этом году компания представила более доступную модель TUF Gaming Capture Box FHD120.

В отличие от «старшей сестры» новинка TUF Gaming Capture Box FHD120 лишена возможности записывать видео в разрешениях 4K и 1440p, однако поддерживает эти режимы для потоковой трансляции видео. Запись карта захвата может вести при разрешении 1080p и частоте 120 кадров в секунду или в разрешении 720p при 60 кадрах в секунду. Видео отправляется несжатым, так что без компьютера для сжатия не обойтись.

Новинка собрана в компактном корпусе размером 115 × 90 × 21 мм и весом 140 граммов. Из внешних разъёмов пользователю доступны два разъёма HDMI 2.0, один USB-C 3.2 Gen 1×1 Type-C (он же USB 3.0, 5 Гбит/с), комбинированный 3,5-мм аудиоразъём для наушников и микрофона, а также отдельный разъём 3,5-мм разъём для подключения геймпада. Также карта захвата TUF Gaming Capture Box FHD120 оснащена ARGB-подсветкой.

О стоимости новинки производитель ничего не сказал. С учётом того, что старшая версия CU4K30 оценивается в $210, можно предположить, что модель FHD120 получит ценник порядка 150–175 долларов.