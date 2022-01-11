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Вышел бесплатный мод Doomed: Demons of the Nether, превращающий Minecraft в Doom

Энтузиаст, использующий псевдоним Sibogy, выпустил бесплатную карту Doomed: Demons of the Nether, превращающую Minecraft в кровавый шутер от первого лица в стиле Doom (2016) и Doom Eternal.

Источник изображений: doomed-mc.carrd.co

Источник изображений: doomed-mc.carrd.co

Doomed: Demons of the Nether добавляет однопользовательскую приключенческую карту с четырьмя уровнями: поверхность Марса, Литейный завод (The Foundry), база UAC и Нижний мир (The Nether). Sibogy создал оригинальные 3D-модели — демонов (включая боссов), предметы и оружие (в том числе дробовики, бензопилу и BFG) — а также ролики на движке, уникальные анимации, игровые механики и систему поведения ИИ. Для каждого вида оружия предусмотрены разные типы боеприпасов, а для повышения защиты можно собирать осколки брони.

Doomed: Demons of the Nether бесплатно доступна на Planet Minecraft. Карта совместима только с Minecraft Java Edition. Подробную инструкцию по установке можно найти на сайте разработчика.

Автор трудился над картой в свободное время на протяжении почти двух лет и потратил на проект более 1200 часов чистого времени. В беседе с PCGamesN он отметил, что не стремился скопировать особенности Doom один в один, а переносил лишь самые подходящие, поэтому Doomed: Demons of the Nether стоит рассматривать как оригинальную адаптацию. От переноса некоторых механик, таких как рывки и добивания, пришлось отказаться из-за ограничений Minecraft. В то же время здесь есть некоторые забавные особенности из игр id Software — например, какодемоны глотают брошенные в них гранаты, как в Doom Eternal. Самая сложная часть работы, сражение с финальным боссом, заняла два месяца.

Doomed: Demons of the Nether
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В прошлом Sibogy выпустил наборы ресурсов и другие карты для Minecraft — среди них кооперативная головоломка и карта, вдохновленная зомби-режимом из Call of Duty. Doomed: Demons of the Nether — его крупнейшее творение.

Minecraft продолжает получать интересные модификации и карты даже спустя десять лет после выхода первоначальной версии. В августе прошлого года группа фанатов показала мод City-17 [Grand Project], воссоздающий мир Half-Life 2, в сентябре владелец YouTube-канала VC-MC продемонстрировал карту Far Galaxy, которая объединит все планеты из «Звёздных войн», а в декабре Sammyuri представил имитацию восьмибитного процессора внутри Minecraft, на котором можно играть в «Тетрис» и «Змейку».

В ноябре Minecraft Java Edition и Minecraft Bedrock Edition стали доступны в Xbox Games Pass для ПК. По слухам, Mojang Studios сейчас работает над двумя новыми играми по франшизе.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Симулятор, Шутер, Приключение, Моды, патчи, дополнения,
Теги: minecraft, doom, шутер, приключение, симулятор
minecraft, doom, шутер, приключение, симулятор
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