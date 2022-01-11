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Башенный кулер Arctic Freezer 35 представлен в четырёх новых модификациях

Компания Arctic анонсировала новые процессорные охладители серии Freezer 35. Эти устройства выпускаются в вариантах, адаптированных отдельно под процессорные разъёмы AMD и Intel.

Источник изображений: Arctic

Источник изображений: Arctic

Ранее уже были представлены кулеры Freezer i35 A-RGB и Freezer A35 A-RGB с эффектной адресуемой подсветкой. Теперь к ним добавились модификации Freezer i35 RGB и Freezer A35 RGB, оснащённые фиксированной подсветкой без возможности синхронизации.

Все эти модели оборудованы 120-мм вентилятором на гидродинамическом подшипнике, скорость вращения которого регулируется в диапазоне от 200 до 1700 оборотов в минуту. Гарантия производителя составляет шесть лет.

В семейство также входят базовые варианты Freezer i35 и Freezer A35 без подсветки. Они оборудованы вентилятором на гидродинамическом подшипнике со скоростью вращения крыльчатки от 200 до 1800 оборотов в минуту. Гарантия достигает десяти лет.

Наконец, дебютировали кулеры Freezer i35 CO и Freezer A35 CO, рассчитанные на непрерывную работу (Continuous Operation). У этих решений 120-мм вентилятор выполнен с применением двойного шарикоподшипника. Частота вращения — от 200 до 1800 оборотов в минуту. Гарантия составляет десять лет.

Все решения оснащены идентичным алюминиевым радиатором и четырьмя тепловыми трубками, имеющими непосредственный контакт с процессорной крышкой. Габариты составляют 91 × 133 × 158,5 мм. Цена начинается с 34 евро. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: arctic, кулер, охлаждение
arctic, кулер, охлаждение
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