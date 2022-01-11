Рост качества и расширение возможностей: режиссёр Days Gone рассказал о том, каким задумывался сиквел

Режиссёр Days Gone Джефф Росс (Jeff Ross), покинувший Bend Studio в 2020 году, рассказал USA Today об идеях для продолжения игры. Сиквел должен был стать «наиболее полной версией» концепции проекта.

По словам Росса, продолжение Days Gone могло рассказать о дальнейшей жизни Дикона и Сары. «Да, они снова вместе, но могут быть несчастны, — объяснил он. — Так, и что мы можем с этим сделать? Да, они были женаты до апокалипсиса, но что дальше?»

Разработчик также сказал, что в сиквеле у Дикона могло бы быть больше инструментов для взаимодействия с миром в виде технологии NERO. И, как и в первой части, был бы сильный упор на повествование. При этом в продолжении предлагали сделать меньше стелс-секций с мгновенным провалом при обнаружении. Кроме того, Bend Studio планировала дать главному герою возможность плавать.

Росс также коснулся вопроса критики Days Gone. По его словам, многие серии начинаются с базовых игр, а в дальнейшем усложняются и расширяются — в качестве примера он привёл Batman: Arkham Asylum и Uncharted: Drake’s Fortune. Если бы Days Gone 2 дали шанс, она была бы сильно лучше первой части, сказал он. А в дальнейших играх серии, например, можно было бы глубоко погружаться под воду, как в Uncharted 4: A Thief's End.

«Они не начинали с подводного плавания, они шли к этому, — сказал он. — Это относится к каждой игре. В Horizon Forbidden West можно будет плавать под водой. В ней будет всё то, что [Guerrilla Games], вероятно, хотела сделать в первой игре, но на что просто не хватило времени».

Ранее Росс сказал, что Sony Interactive Entertainment заставляла сотрудников Bend Studio чувствовать, будто Days Gone была громким провалом. Тем не менее продажи у игры достойные — по словам режиссёра, больше чем у Ghost of Tsushima.