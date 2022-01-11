Для зарядки VR-гарнитуры Apple будет использоваться такой же 96-Вт адаптер, что и для MacBook Pro

В последнее время в Сети циркулирует всё больше слухов и прогнозов касательно грядущей гарнитуры смешанной реальности Apple. Согласно последней информации, поступившей от авторитетного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), для зарядки VR/AR-гарнитуры «яблочной» компании будет использоваться такой же 96-Вт адаптер, как у актуального 14-дюймового MacBook Pro.

То, что грядущая VR/AR-гарнитура Apple будет использовать такое мощное зарядное устройство, косвенно подтверждает предыдущие заявления Куо о том, что новинка сможет похвастаться вычислительной мощью на уровне компьютеров Mac. Аналитик также подтвердил, что гарнитура будет оснащаться двумя процессорами, один из которых будет выполнен по нормам 5-нм техпроцесса, а второй — по 4-нм литографической технологии. Оба чипа будут производиться TSMC. Ещё в ноябре Куо заявлял, что более мощный чип по производительности будет соответствовать чипсету М1, использующемуся в компьютерах Mac. Вторая микросхема будет не такой производительной. На неё будут возложены функции, связанные с датчиками гарнитуры.

По словам Куо, гарнитура Apple предложит инновационный опыт использования. Пользователи смогут «на лету» переключаться между режимами дополненной и виртуальной реальности. Аналитик уверен, что продукт Apple на момент релиза будет на два-три года опережать конкурирующие продукты с точки зрения вычислительной мощности. Ранее Куо заявлял, что AR/VR-гарнитура Apple будет представлена в четвёртом квартале этого года, а массовые поставки устройства начнутся в первые месяцы следующего года.