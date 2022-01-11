3DNewsНовости SoftwarePlayStationНовый трейлер ELEX II приурочили к старт...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Новый трейлер ELEX II приурочили к старту предзаказов [Обновлено]

Обновление: спустя несколько часов после премьеры нового трейлера ELEX II предзаказы всё-таки стартовали, но пока не везде. Страница в Epic Games Store откроется в ближайшее время. В преддверии релиза на всех целевых платформах ELEX II продаётся с 10-процентной скидкой:

  • Steam и GOG — 1799 рублей;
  • Microsoft Store (Xbox) — $51,29;
  • PlayStation Store — 3851 рубль для подписчиков PS Plus и 4279 рублей для всех остальных.
Источник изображения: THQ Nordic

Источник изображения: THQ Nordic

Издательство THQ Nordic и студия-разработчик Piranha Bytes представили новый трейлер своей научно-фантастической ролевой игры ELEX II и объявили о скором старте предварительных заказов.

Напомним, события ELEX II развернутся в мире Магалан, на который обрушились вражеские силы. Главному герою — Джаксу — предстоит любыми способами остановить вторжение.

Обнародованный ролик длится порядка полутора минут и посвящён средствам борьбы с непрошеными гостями: против врагов в ELEX II можно использовать оружие ближнего и дальнего боя, магию или комбинацию всех трёх.

Что касается предзаказов ELEX II, то они должны были открыться с публикацией прикреплённого выше трейлера, но делать этого пока не спешат. Стоимость игры составит $50 на ПК и $60 на консолях.

Релиз ELEX II ожидается 1 марта текущего года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Ранее разработчики раскрыли системные требования проекта.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Страница в Steam раскрыла системные требования ELEX II
Со времён первой части у создателей ELEX не изменилось отношение к платным дополнениям
Видео: разработчики ELEX II в подробностях рассказали о пяти фракциях из игры
Видео: особенности ПК-версии Monster Hunter Rise показали в релизном трейлере
Игровая выставка E3 2022 снова пройдёт в онлайн-формате из-за коронавируса
Шоураннерами сериала по Fallout выступят авторы «Лары Крофт» и «Кремниевой долины»
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: elex ii, piranha bytes, thq nordic, ролевой экшен
elex ii, piranha bytes, thq nordic, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Глава AMD: будущая платформа Socket AM5 получит долгую поддержку 154
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 133
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 126
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 120

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
NVIDIA официально представила новую версию GeForce RTX 3080 — 12 Гбайт памяти, больше ядер и выше TDP
Приняты окончательные спецификации стандарта PCIe 6.0 — первые продукты появятся через 1-2 года
Samsung по-тихому отменила анонс флагманского чипа Exynos 2200 с графикой AMD RDNA2
Сборник Assassin’s Creed: The Ezio Collection доберётся до Switch спустя пять лет после первоначального релиза 7 ч.
В 2021 году эксперты зафиксировали рекордное число кибератак 8 ч.
Атмосферное приключение FAR: Changing Tides поступит в продажу 1 марта — предзаказы уже стартовали 8 ч.
Полноценная презентация второго года поддержки Hitman 3 пройдёт в ближайший четверг 9 ч.
Видео: блогер опубликовал первые два часа прохождения ПК-версии God of War 10 ч.
Новый трейлер ELEX II приурочили к старту предзаказов [Обновлено] 10 ч.
Рост качества и расширение возможностей: режиссёр Days Gone рассказал о том, каким задумывался сиквел 11 ч.
Вышел бесплатный мод Doomed: Demons of the Nether, превращающий Minecraft в Doom 12 ч.
Один из основателей WhatsApp стал временным главой мессенджера Signal 12 ч.
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.17 WHQL с поддержкой GeForce RTX 3080 12GB 13 ч.
Новая статья: Итоги 2021 года: компьютер месяца 5 ч.
Micron начала поставки первых SSD на базе 176-слойной памяти QLC — скорость чтения до 4500 Мбайт/с 6 ч.
Apple выводит TWS-наушники Beats Fit Pro на международный рынок — в России они будут стоит 19 990 рублей 6 ч.
Arm расследует подозрительную финансовую деятельность своего китайского подразделения 7 ч.
Процессоры AMD на архитектуре Zen 4 будут использовать 2D- и 3D-компоновку чиплетов 7 ч.
Coldago Research добавила в список единорогов DataCore 7 ч.
После скандала Razer перестала говорить, что маска Zephyr соответствует медицинскому стандарту N95 7 ч.
Технология масштабирования Radeon Super Resolution повысит FPS в играх до 70 % 8 ч.
Acer представила игровой 48-дюймовый OLED-монитор с разрешением 4К и частотой обновления 138 Гц 8 ч.
Владельцы Tesla просят Илона Маска открыть представительство в России 8 ч.