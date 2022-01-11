Новый трейлер ELEX II приурочили к старту предзаказов [Обновлено]

Обновление: спустя несколько часов после премьеры нового трейлера ELEX II предзаказы всё-таки стартовали, но пока не везде. Страница в Epic Games Store откроется в ближайшее время. В преддверии релиза на всех целевых платформах ELEX II продаётся с 10-процентной скидкой:

Steam и GOG — 1799 рублей;

Microsoft Store (Xbox) — $51,29;

PlayStation Store — 3851 рубль для подписчиков PS Plus и 4279 рублей для всех остальных.

Издательство THQ Nordic и студия-разработчик Piranha Bytes представили новый трейлер своей научно-фантастической ролевой игры ELEX II и объявили о скором старте предварительных заказов.

Напомним, события ELEX II развернутся в мире Магалан, на который обрушились вражеские силы. Главному герою — Джаксу — предстоит любыми способами остановить вторжение.

Обнародованный ролик длится порядка полутора минут и посвящён средствам борьбы с непрошеными гостями: против врагов в ELEX II можно использовать оружие ближнего и дальнего боя, магию или комбинацию всех трёх.

Что касается предзаказов ELEX II, то они должны были открыться с публикацией прикреплённого выше трейлера, но делать этого пока не спешат. Стоимость игры составит $50 на ПК и $60 на консолях.

Релиз ELEX II ожидается 1 марта текущего года на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Ранее разработчики раскрыли системные требования проекта.