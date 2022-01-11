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Inno3D представила пять версий GeForce RTX 3080 12GB с заводским разгоном

Компания Inno3D представила пять версий видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти в собственных исполнениях iCHILL Frostbite, iCHILL Black, iCHILL X4, iCHILL X3 и Inno3D X3 OC. Три новинки оснащены массивными воздушными системами охлаждения, одна получила гибридную СЖО, а ещё одна оснащена водоблоком.

Источник изображений: Inno3D

Источник изображений: Inno3D

Модель GeForce RTX 3080 12GB iCHILL Frostbite оснащена водоблоком с RGB-подсветкой и предназначена для использования в составе ПК, оборудованных системами жидкостного охлаждения.

Inno3D GeForce RTX 3080 12GB iCHILL Frostbite

Inno3D GeForce RTX 3080 12GB iCHILL Frostbite

Производитель отмечает, что при использовании радиатора охлаждения типоразмером от 240 до 360 мм можно добиться весьма низкого показателя температуры графического процессора под нагрузкой в диапазоне 65–60 градусов по Цельсию.

Inno3D GeForce RTX 3080 12GB iCHILL Black

Inno3D GeForce RTX 3080 12GB iCHILL Black

Модель GeForce RTX 3080 12GB iCHILL Black оснащена гибридной системой жидкостного охлаждения. Графический чип охлаждается водоблоком, подключённым к внешнему радиатору со 120-мм вентилятором. Дополнительное охлаждение карте обеспечивает ещё один вентилятор, установленный непосредственно на сам графический ускоритель.

Inno3D GeForce RTX 3080 12GB iCHILL X3

Inno3D GeForce RTX 3080 12GB iCHILL X3

Модели GeForce RTX 3080 12GB iCHILL X4 и iCHILL X3 представляют собой массивные решения с четырёх- и трёхвентиляторными системами охлаждения. Дополнительный вентилятор размером 4,5 мм у модели iCHILL X4 в верхней части видеокарты и работает на малых скоростях. Производителем трёх основных 90-мм вентиляторов является компания Scythe. 

Inno3D GeForce RTX 3080 12GB iCHILL X4

Inno3D GeForce RTX 3080 12GB iCHILL X4

В составе радиатора модели iCHILL X4 используются восемь теплопроводящих трубок, у модели iCHILL X3 их семь. Обе видеокарты оснащены RGB-подсветкой.

Inno3D GeForce RTX 3080 12GB X3 и X3 OC Dual Slot

Inno3D GeForce RTX 3080 12GB X3 и X3 OC Dual Slot

Модели GeForce RTX 3080 12GB X3 и X3 OC предназначены для более компактных игровых ПК. Обе оснащены двухслотовыми, трёхвентиляторными системами охлаждения. В составе СО обеих версий также используются 90-мм вентиляторы производства компании Scythe. Производитель сообщил, что все представленные им версии GeForce RTX 3080 12GB получили заводской разгон графического процессора. С основными характеристиками новинок можно ознакомиться в таблице ниже.

Компания указала, что все представленные карты уже поступили в продажу. Однако их цены Inno3D не озвучила.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: inno3d, видеокарты, geforce rtx 3080
inno3d, видеокарты, geforce rtx 3080
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