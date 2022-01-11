Inno3D представила пять версий GeForce RTX 3080 12GB с заводским разгоном

Компания Inno3D представила пять версий видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти в собственных исполнениях iCHILL Frostbite, iCHILL Black, iCHILL X4, iCHILL X3 и Inno3D X3 OC. Три новинки оснащены массивными воздушными системами охлаждения, одна получила гибридную СЖО, а ещё одна оснащена водоблоком.

Модель GeForce RTX 3080 12GB iCHILL Frostbite оснащена водоблоком с RGB-подсветкой и предназначена для использования в составе ПК, оборудованных системами жидкостного охлаждения.

Производитель отмечает, что при использовании радиатора охлаждения типоразмером от 240 до 360 мм можно добиться весьма низкого показателя температуры графического процессора под нагрузкой в диапазоне 65–60 градусов по Цельсию.

Модель GeForce RTX 3080 12GB iCHILL Black оснащена гибридной системой жидкостного охлаждения. Графический чип охлаждается водоблоком, подключённым к внешнему радиатору со 120-мм вентилятором. Дополнительное охлаждение карте обеспечивает ещё один вентилятор, установленный непосредственно на сам графический ускоритель.

Модели GeForce RTX 3080 12GB iCHILL X4 и iCHILL X3 представляют собой массивные решения с четырёх- и трёхвентиляторными системами охлаждения. Дополнительный вентилятор размером 4,5 мм у модели iCHILL X4 в верхней части видеокарты и работает на малых скоростях. Производителем трёх основных 90-мм вентиляторов является компания Scythe.

В составе радиатора модели iCHILL X4 используются восемь теплопроводящих трубок, у модели iCHILL X3 их семь. Обе видеокарты оснащены RGB-подсветкой.

Модели GeForce RTX 3080 12GB X3 и X3 OC предназначены для более компактных игровых ПК. Обе оснащены двухслотовыми, трёхвентиляторными системами охлаждения. В составе СО обеих версий также используются 90-мм вентиляторы производства компании Scythe. Производитель сообщил, что все представленные им версии GeForce RTX 3080 12GB получили заводской разгон графического процессора. С основными характеристиками новинок можно ознакомиться в таблице ниже.

Компания указала, что все представленные карты уже поступили в продажу. Однако их цены Inno3D не озвучила.