iPad с OLED-экраном появится в 2024 году, но только если Samsung наладит массовое производство панелей нового поколения

Apple может выпустить первый iPad с OLED-экраном Samsung в 2024 году, следует из свежих данных южнокорейского издания The Elec. Samsung уже разрабатывает линии для производства OLED-панелей, которые Apple будет использовать в своих планшетах. Однако «яблочная» компания должна сделать достаточно крупный заказ, чтобы проект стал финансово целесообразным.

The Elec сообщает, что Apple и Samsung вместе работали над созданием 10,86-дюймовой OLED-панели в 2021 году, но работа над дисплеем была остановлена в третьем квартале. Калифорнийская компания запросила панели с «тандемной структурой из двух стеков», но проект оказался неподъёмным для Samsung — южнокорейский гигант не смог произвести достаточное количество панелей по подходящей Apple цене. Что касается второй попытки сотрудничества, если Apple разместит достаточно крупный заказ на дисплеи, Samsung сможет заказать оборудование, необходимое для их производства, уже в третьем квартале этого года. Ожидается, что это оборудование будет доставлено южнокорейской компании в 2023 году. Тогда же и будет налажено производство матриц.

В отчёте говорится, что Samsung работает над внедрением технологии OLED Gen 8.5 IT, чтобы предлагать технологии, которые хочет Apple, по цене, которая ей подходит. Однако для этого южнокорейской компании необходимо новое оборудование, а также одобрение Apple. Использование текущих технологий Samsung Gen 5.5 и Gen 6 для производства подложек делают панели слишком дорогими. Дисплеи Gen 8.5 IT сейчас производятся Samsung совместно с японской Ulvaс, однако объёмы производства этих матриц ограничены.

Запуск iPad с OLED-экраном в 2024 году может зависеть от того, решит ли Apple заказать значительное количество матриц у Samsung. Конечно, «яблочная» компания может отдать предпочтение другому поставщику, однако едва ли кто-то предложит ей более продвинутую продукцию.