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Kymco представила доступный электроскутер с запасом хода 199 км и навигацией — он будет официально продаваться в России

Тайваньский производитель мототехники Kymco представил новую модель электрического скутера Like 125 EV, которая сможет похвастаться такими особенностями, как запас хода в 199 км на одном заряде и встроенная система навигации. Согласно официальному сайту компании, скутер будет официально продаваться в России, однако его стоимость и дата старта продаж пока не сообщаются.

Источник изображений: Kymco

Источник изображений: Kymco

Like 125 EV довольно лёгкий, если сравнивать с другими моделями с аналогичными характеристиками. Скутер весит всего 94 килограмма, что положительно скажется на удобстве его использования в городских условиях. Силовая установка транспортного средства выдаёт 4,3 лошадиных силы, чего вполне достаточно для того, чтобы комфортно чувствовать себя в городском трафике. Скутер поддерживает установку пяти аккумуляторов Ionex, которые заряжаются менее чем за час. При этом срок службы батарей составляет до 1000 циклов зарядки.

Что касается дизайна, Kymco Like 125 EV внешне выглядит как актуальные модели скутеров компании с ДВС. Однако электрический скутер выделяется на фоне своих бензиновых собратьев ободком фары, поручнем пассажира, отделкой панели приборов и панели заднего фонаря в синем цвете. Что касается приборной панели, она может похвастаться довольно крупным и информативным экраном.

Стоимость Kymco Like 125 EV на европейском рынке составляет 1200 евро. Цена скутера в России пока неизвестна, однако вряд ли она будет сильно отличаться от европейской.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: новинка, скутер, электротранспорт, российский рынок, kymco
новинка, скутер, электротранспорт, российский рынок, kymco
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