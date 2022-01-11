Полноценная презентация второго года поддержки Hitman 3 пройдёт в ближайший четверг

Независимая датская студия IO Interactive у себя на официальном сайте анонсировала точную дату и время полноценной презентации второго года поддержки своего социального стелс-экшена Hitman 3.

Как стало известно, второй год поддержки Hitman 3 представят в рамках записанного заранее 15-минутного ролика, который будет опубликован 13 января в 17:00 по московскому времени.

В рамках презентации (она будет доступна на сайте IO Interactive и YouTube-канале Hitman) обещают рассказать о совершенно новом режиме, сделать ещё несколько анонсов и показать свежие кадры.

О том, что Hitman 3 не останется без нового контента в 2022-м, авторы объявили ещё в ноябре. Второй год поддержки начнётся 20 января и будет включать как минимум режим «Неуловимая цель: аркада», трассировку лучей и VR на ПК.

Hitman 3 дебютировала в январе 2021 года на PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch (облачная версия) и в Google Stadia. К апрелю 2021-го триквел продался на 300 % лучше второй части.