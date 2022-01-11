3DNewsТехнологии и рынок IT. НовостивидеокартыNVIDIA представила DLDSR — ещё одну техн...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

NVIDIA представила DLDSR — ещё одну технологию для повышения качества картинки в играх

Компания NVIDIA представила ещё одну технологию, призванную повысить качество изображения и производительность в играх. Она получила название Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR) и представляет собой усовершенствованную версию технологии даунскейлинга Dynamic Super Resolution (DSR).

Источник изображений: NVIDIA

Источник изображений: NVIDIA

Суть технологии в следующем: DLDSR отрисовывает изображение игры в более высоком разрешении, с большим количеством деталей, а затем сжимает (масштабирует) его до родного разрешения монитора. Этот метод понижающей дискретизации повышает качество изображения путём повышения детализации, сглаживания краёв объектов и сокращения мерцания изображения.

Технология DLDSR является усовершенствованной версией DSR, к которой добавляется работа ИИ-алгоритмов. Ей требуется меньше входных данных (пикселей). В NVIDIA отмечают, что DLDSR будет примерно в два раза производительнее DSR. Иными словами, уровень качества изображения при степени DLDSR 2.25X получается сопоставимым с DSR при степени 4X. DLDSR использует тензорные ядра и поэтому может работать только с видеокартами серии GeForce RTX, однако будет поддерживаться в большинстве игр.

Работу DLDSR продемонстрировали на примере игры Prey от Arkane, в которой алгоритм отрисовал картинку в разрешении 1620p для трансляции на экран с разрешением 1080p.

NVIDIA также обновит свой оверлей Freestyle, в который добавят три фильтра, созданных моддером Паскалем Гилчером (Pascal Gilcher), разработчиком популярного бесплатного набора фильтров ReShade. Комбинация этих фильтров с DLDSR должна существенно улучшить внешний вид игр. DLDSR и фильтры для Freestyle добавят с помощью драйвера, который также оптимизирует работу ПК-версии God of War, Rainbow Six: Extraction, Hitman III, The Anacrusis, GRIT и Monster Hunter Rise. Фильтры, которые добавят в оверлей Freestyle:

  • SSRTGI (Screen Space Ray Traced Global Illumination) — трассировка лучей в экранном пространстве;
  • SSAO (Screen Space Ambient Occlusion) — глобальное освещение;
  • Dynamic DOF (Depth of Field) — динамическая глубина резкости.

С интерактивным примером работы технологии DLDSR и SSRTGI можно ознакомиться по этой ссылке.

Графический драйвер NVIDIA с технологией DLDSR и фильтрами для оверлея Freestyle будет выпущен 14 января.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NVIDIA официально представила новую версию GeForce RTX 3080 — 12 Гбайт памяти, больше ядер и выше TDP
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.17 WHQL с поддержкой GeForce RTX 3080 12GB
NVIDIA представила новую функцию пространственного масштабирования в играх как альтернативу DLSS для карт без RTX
Партнёры NVIDIA нарастят производство GeForce RTX 2060 12GB к концу декабря, но вряд ли карты достанутся геймерам
GeForce RTX 3050 будет представлена 4 января, а в продаже появится в конце того же месяца, если слухи верны
Galax представила GeForce RTX 2060 12GB 1-Click OC с заводским разгоном
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: nvidia, dldsr, 3d-графика, игры, geforce rtx
nvidia, dldsr, 3d-графика, игры, geforce rtx
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 134
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 129
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 128
NVIDIA сегодня представит и сразу выпустит GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти 103

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
NVIDIA допускает, что игровые видеокарты способствуют росту хэшрейта криптовалют
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
Sony решила бороться с дефицитом PlayStation 5, увеличив производство PlayStation 4
Linux-смартфон PinePhone Pro Explorer Edition стал доступен для заказа по цене $399
Анонсирован Dystopians — похожий на Fallout Shelter симулятор колонии в киберпанке 11 мин.
Средний россиянин тратил более 4 часов в день на мобильные приложения в 2021 году 53 мин.
Apple очистила App Store от клонов ставшего вирусным приложения Wordle 2 ч.
Netskope: облачные сервисы стали главным источником киберугроз для корпоративных сетей 2 ч.
Microsoft исправила 96 уязвимостей в разных продуктах 2 ч.
Instagram позволит редактировать порядок размещения постов 2 ч.
Судья дал FTC ещё один шанс подать иск против Facebook 3 ч.
AMD выпустила видеодрайвер Radeon Software Adrenalin Edition 22.1.1 с поддержкой God of War и Monster Hunter Rise 3 ч.
В Fortnite появились торнадо, молнии и сигнальные пистолеты 3 ч.
Поклонники показали мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за который могут получить $10 тыс. 3 ч.
EVGA представила видеокарты GeForce RTX 3080 FTW3 и XC3 с 12 Гбайт памяти по цене от $1250 17 мин.
Virgin Orbit расширит географию космических пусков на Великобританию и Японию 21 мин.
Планшет Moto Tab G70 получил 11" дисплей и процессор Helio G90T 35 мин.
GSA: «настоящие» 5G-сети с SA развернули только 10% операторов 40 мин.
InWin выпустила блоки питания с модульной системой кабелей P Series в белом цвете 2 ч.
NVIDIA стала заключать контракты на поставки электронных компонентов на годы вперёд для устранения дефицита в разных сегментах 3 ч.
Швейцарские учёные обнаружили необычную вытянутую форму у похожей на Юпитер экзопланеты 3 ч.
В Дублине и окрестностях прекращён приём заявок на подключение дата-центров к энергосети 3 ч.
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти по цене от €1519 3 ч.
Космическая обсерватория IXPE приступила к научным исследованиям 3 ч.