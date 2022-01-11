3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостирынок ITAcer представила игровой 48-дюймовый OLE...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Acer представила игровой 48-дюймовый OLED-монитор с разрешением 4К и частотой обновления 138 Гц

На выставке CES 2022, которая прошла на прошлой неделе, было представлено немало интересных продуктов. Одним из них стал монитор Acer Predator CG48, который, по мнению производителя, должен стать заменой телевизора для игр на консолях. Но также новинка подойдёт и для ПК-геймеров.

Источник изображений: Acer

Источник изображений: Acer

Диагональ экрана Acer Predator CG48 достигает 48 дюймов. OLED-панель с разрешением 4К может похвастаться частотой обновления до 138 Гц. Монитор имеет коэффициент контрастности 13 000:1 и обеспечивает 98 % охват цветового пространства DCI-P3. Заявлена поддержка HDR10. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, и обладает частотой до 138 Гц. Время отклика матрицы составляет 0,1 мс. Монитор оснащён одним портом HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, четырьмя USB 3.2 Type-A и одним Type-C.

Acer Predator CG48 поступит в продажу во втором квартале 2022 года. Стоимость устройства составит $2499.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Acer представила первый ноутбук с видеокартой Intel Arc — её получил 16-дюймовый Swift X
Acer представила Aspire Vero National Geographic Edition — ноутбук, созданный с заботой об окружающей среде
Acer выпустила в России 37,5-дюймовый изогнутый игровой монитор Predator X38S с частотой до 175 Гц
Дрон с дефибриллятором на борту впервые спас жизнь — он помог 71-летнему шведу
MSI представила игровой монитор Optix MPG321UR-QD Xbox Edition для консолей
Представлен 27-дюймовый игровой монитор AGON Pro AG274QGM с разрешением 1440р и частотой 300 Гц
Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: монитор, новинка, oled, acer, predator
монитор, новинка, oled, acer, predator
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Глава AMD: будущая платформа Socket AM5 получит долгую поддержку 154
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 133
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 126
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 120

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
NVIDIA официально представила новую версию GeForce RTX 3080 — 12 Гбайт памяти, больше ядер и выше TDP
Samsung по-тихому отменила анонс флагманского чипа Exynos 2200 с графикой AMD RDNA2
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
Процессоры AMD на архитектуре Zen 4 будут использовать 2D- и 3D-компоновку чиплетов
Сборник Assassin’s Creed: The Ezio Collection доберётся до Switch спустя пять лет после первоначального релиза 8 ч.
В 2021 году эксперты зафиксировали рекордное число кибератак 8 ч.
Атмосферное приключение FAR: Changing Tides поступит в продажу 1 марта — предзаказы уже стартовали 8 ч.
Полноценная презентация второго года поддержки Hitman 3 пройдёт в ближайший четверг 10 ч.
Видео: блогер опубликовал первые два часа прохождения ПК-версии God of War 10 ч.
Новый трейлер ELEX II приурочили к старту предзаказов [Обновлено] 11 ч.
Рост качества и расширение возможностей: режиссёр Days Gone рассказал о том, каким задумывался сиквел 12 ч.
Вышел бесплатный мод Doomed: Demons of the Nether, превращающий Minecraft в Doom 12 ч.
Один из основателей WhatsApp стал временным главой мессенджера Signal 12 ч.
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.17 WHQL с поддержкой GeForce RTX 3080 12GB 13 ч.
Новая статья: Итоги 2021 года: компьютер месяца 5 ч.
Micron начала поставки первых SSD на базе 176-слойной памяти QLC — скорость чтения до 4500 Мбайт/с 6 ч.
Apple выводит TWS-наушники Beats Fit Pro на международный рынок — в России они будут стоит 19 990 рублей 6 ч.
Приняты окончательные спецификации стандарта PCIe 6.0 — первые продукты появятся через 1-2 года 6 ч.
Arm расследует подозрительную финансовую деятельность своего китайского подразделения 7 ч.
Coldago Research добавила в список единорогов DataCore 7 ч.
После скандала Razer перестала говорить, что маска Zephyr соответствует медицинскому стандарту N95 7 ч.
Технология масштабирования Radeon Super Resolution повысит FPS в играх до 70 % 8 ч.
Acer представила игровой 48-дюймовый OLED-монитор с разрешением 4К и частотой обновления 138 Гц 8 ч.
Владельцы Tesla просят Илона Маска открыть представительство в России 8 ч.