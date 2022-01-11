Acer представила игровой 48-дюймовый OLED-монитор с разрешением 4К и частотой обновления 138 Гц

На выставке CES 2022, которая прошла на прошлой неделе, было представлено немало интересных продуктов. Одним из них стал монитор Acer Predator CG48, который, по мнению производителя, должен стать заменой телевизора для игр на консолях. Но также новинка подойдёт и для ПК-геймеров.

Диагональ экрана Acer Predator CG48 достигает 48 дюймов. OLED-панель с разрешением 4К может похвастаться частотой обновления до 138 Гц. Монитор имеет коэффициент контрастности 13 000:1 и обеспечивает 98 % охват цветового пространства DCI-P3. Заявлена поддержка HDR10. Монитор поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro, и обладает частотой до 138 Гц. Время отклика матрицы составляет 0,1 мс. Монитор оснащён одним портом HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4, четырьмя USB 3.2 Type-A и одним Type-C.

Acer Predator CG48 поступит в продажу во втором квартале 2022 года. Стоимость устройства составит $2499.