Атмосферное приключение FAR: Changing Tides поступит в продажу 1 марта — предзаказы уже стартовали

Издательство Frontier Foundry и разработчики из независимой швейцарской студии Okomotive анонсировали точную дату выхода своего атмосферного приключения FAR: Changing Tides и сообщили о старте предзаказов.

Напомним, FAR: Changing Tides была представлена на цифровой выставке E3 2021, а в рамках августовского выпуска Indie World Showcase обзавелась сроками запуска — начало 2022 года.

Как стало известно, FAR: Changing Tides поступит в продажу 1 марта для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Кроме того, игра будет доступна в рамках Game Pass.

Что касается предзаказов FAR: Changing Tides, то к моменту публикации данного материала они стартовали на всех целевых платформах, кроме Nintendo Switch:

Steam и Epic Games Store — 432 рубля за стандартное издание и 540 рублей за расширенное (с саундтреком в комплекте) с учётом 10-процентной предрелизной скидки;

Microsoft Store (PC и Xbox) — $14,84 с учётом 10-процентной скидки;

PlayStation Store — 1429 рублей для обычных пользователей и 1286 рублей для подписчиков PS Plus.

FAR: Changing Tides повествует о мальчике по имени То, который просыпается в одиночестве посреди затопленного мира и оказывается вынужден бросить вызов самой стихии, став капитаном уникального судна.