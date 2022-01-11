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Атмосферное приключение FAR: Changing Tides поступит в продажу 1 марта — предзаказы уже стартовали

Издательство Frontier Foundry и разработчики из независимой швейцарской студии Okomotive анонсировали точную дату выхода своего атмосферного приключения FAR: Changing Tides и сообщили о старте предзаказов.

Источник изображения: Frontier Foundry

Источник изображения: Frontier Foundry

Напомним, FAR: Changing Tides была представлена на цифровой выставке E3 2021, а в рамках августовского выпуска Indie World Showcase обзавелась сроками запуска — начало 2022 года.

Как стало известно, FAR: Changing Tides поступит в продажу 1 марта для PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Кроме того, игра будет доступна в рамках Game Pass.

Что касается предзаказов FAR: Changing Tides, то к моменту публикации данного материала они стартовали на всех целевых платформах, кроме Nintendo Switch:

  • Steam и Epic Games Store — 432 рубля за стандартное издание и 540 рублей за расширенное (с саундтреком в комплекте) с учётом 10-процентной предрелизной скидки;
  • Microsoft Store (PC и Xbox) — $14,84 с учётом 10-процентной скидки;
  • PlayStation Store — 1429 рублей для обычных пользователей и 1286 рублей для подписчиков PS Plus.

FAR: Changing Tides повествует о мальчике по имени То, который просыпается в одиночестве посреди затопленного мира и оказывается вынужден бросить вызов самой стихии, став капитаном уникального судна.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: far: changing tides, okomotive, frontier foundry, приключение
far: changing tides, okomotive, frontier foundry, приключение
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