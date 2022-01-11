3DNewsНовости SoftwareШифрование и защита данныхВ 2021 году эксперты зафиксировали рекор...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

В 2021 году эксперты зафиксировали рекордное число кибератак

Компания, занимающаяся вопросами кибербезопасности, Check Point Research опубликовала исследования по кибератакам за 2021 год. Эксперты утверждают, что в указанный период было совершено рекордное число кибератак. 

Источник: Pixabay

Источник: Pixabay

Одним из стремительно растущих направлений цифровых угроз стала корпоративная сфера — число атак в ней выросло на 50 %. Пик наблюдался в конце года, когда злоумышленники часто использовали уязвимость Log4j. Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Европе (на 68 %), Северной Америке (61 %) и Латинской Америке (38 %).

«Новые методы проникновения и уклонения от систем безопасности значительно упростили работу хакеров. Больше всего тревожит то, что ключевые отрасли резко вошли в список наиболее атакуемых», — заявил менеджер по исследованию данных в Check Point Research Омер Дембинский.

Например, компании из сферы образования и исследований в среднем сталкивались с 1605 атаками еженедельно (на каждую организацию). Это на 75 % больше, чем в 2020 году. Что касается государственных отраслей (военные и коммуникационные сферы), у них в среднем зафиксировано 1100 атак в неделю.

Источник: Check Point Research

Источник: Check Point Research

Дембинский заявил, что сейчас мир находится «в условиях киберпандемии». Он также ожидает увеличения атак в следующем году и новых методов обхода защиты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Хакеры начали распространять вредоносные ссылки через комментарии в Google Docs
Google приобрела израильскую компанию по кибербезопасности Siemplify
Власти Китая устроят дополнительные проверки IT-компаниям, которые захотят выйти на зарубежные биржи
Неправильно настроенные ресурсы Sega могли вызвать масштабные утечки и взломы
Найдена уязвимость, через которую вирусы можно надолго загрузить в скрытый раздел SSD
17 января прекратит работу сервис «Яндекс.Объявления»
Рубрики: Новости Software, Новости сети, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности, Шифрование и защита данных,
Теги: киберпреступность, кибербезопасность, кибератаки
киберпреступность, кибербезопасность, кибератаки
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Глава AMD: будущая платформа Socket AM5 получит долгую поддержку 154
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 133
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 126
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 120

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
NVIDIA официально представила новую версию GeForce RTX 3080 — 12 Гбайт памяти, больше ядер и выше TDP
Приняты окончательные спецификации стандарта PCIe 6.0 — первые продукты появятся через 1-2 года
Samsung по-тихому отменила анонс флагманского чипа Exynos 2200 с графикой AMD RDNA2
Сборник Assassin’s Creed: The Ezio Collection доберётся до Switch спустя пять лет после первоначального релиза 7 ч.
В 2021 году эксперты зафиксировали рекордное число кибератак 8 ч.
Атмосферное приключение FAR: Changing Tides поступит в продажу 1 марта — предзаказы уже стартовали 8 ч.
Полноценная презентация второго года поддержки Hitman 3 пройдёт в ближайший четверг 9 ч.
Видео: блогер опубликовал первые два часа прохождения ПК-версии God of War 10 ч.
Новый трейлер ELEX II приурочили к старту предзаказов [Обновлено] 10 ч.
Рост качества и расширение возможностей: режиссёр Days Gone рассказал о том, каким задумывался сиквел 11 ч.
Вышел бесплатный мод Doomed: Demons of the Nether, превращающий Minecraft в Doom 12 ч.
Один из основателей WhatsApp стал временным главой мессенджера Signal 12 ч.
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 511.17 WHQL с поддержкой GeForce RTX 3080 12GB 13 ч.
Новая статья: Итоги 2021 года: компьютер месяца 5 ч.
Micron начала поставки первых SSD на базе 176-слойной памяти QLC — скорость чтения до 4500 Мбайт/с 6 ч.
Apple выводит TWS-наушники Beats Fit Pro на международный рынок — в России они будут стоит 19 990 рублей 6 ч.
Arm расследует подозрительную финансовую деятельность своего китайского подразделения 7 ч.
Процессоры AMD на архитектуре Zen 4 будут использовать 2D- и 3D-компоновку чиплетов 7 ч.
Coldago Research добавила в список единорогов DataCore 7 ч.
После скандала Razer перестала говорить, что маска Zephyr соответствует медицинскому стандарту N95 7 ч.
Технология масштабирования Radeon Super Resolution повысит FPS в играх до 70 % 8 ч.
Acer представила игровой 48-дюймовый OLED-монитор с разрешением 4К и частотой обновления 138 Гц 8 ч.
Владельцы Tesla просят Илона Маска открыть представительство в России 8 ч.