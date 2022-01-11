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Технология масштабирования Radeon Super Resolution повысит FPS в играх до 70 %

На выставке CES 2022 компания AMD представила технологию масштабирования Radeon Super Resolution (RSR). По словам компании, она будет поддерживаться в тысячах различных игр. Релиз технологии состоится до конца первого квартала 2022 года в составе графического драйвера Radeon Software Adrenaline Edition. Использование RSR обещает большой прирост производительности в игровых проектах.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

Компания опубликовала на своём YouTube-канале ролик, в котором заявляется о 70-процентном приросте производительности в играх с использованием Radeon Super Resolution при масштабировании изображения с разрешения 1440p до 4K.

Ранее компания также показывала рекламные материалы, в которых говорилось о 55-процентной прибавке производительности в игре Warframe с использованием RSR. При активации функции частота кадров в игре в родном разрешении 4K с 222 FPS повысилась до 346 FPS при использовании RSR.

В основе технологии Radeon Super Resolution используется технология масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution. Только в отличие от последней RSR реализована на уровне драйвера и не требует поддержки игровых разработчиков для её реализации в играх.

«Radeon Super Resolution (RSR) — это функция масштабирования, встроенная в видеодрайвер, которая использует тот же алгоритм, что и наша технология AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). При использовании Radeon Super Resolution игроки смогут получить преимущество в виде более высокого уровня производительности в любой совместимой игре», — объясняет AMD.

Активировать функцию RSR можно будет в настройках драйвера Radeon Software. После этого при понижении разрешения в самой игре RSR автоматически проведёт масштабирование картинки до родного разрешения экрана монитора.

Технология Radeon Super Resolution будет поддерживаться на видеокартах AMD Radeon RX, начиная с моделей RX 5000 и новее.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: radeon software, 3d-графика, изображение, масштабирование, видеокарты, amd radeon
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