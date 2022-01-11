После скандала Razer перестала говорить, что маска Zephyr соответствует медицинскому стандарту N95

На прошлой неделе Razer представила Zephyr Pro — улучшенную версию защитной маски Zephyr с RGB-подсветкой, которая в новой итерации получила встроенный громкоговоритель. Компания заявила, что маска «соответствует уровню защиты N95», из-за чего нарвалась на негодование пользователей: оказывается, устройство не имеет ни одного сертификата, свидетельствующего о том, что оно обеспечивает какую-либо защиту по медицинским стандартам.

Razer быстро отреагировала на общественное недовольство, убрав с официального сайта любые намёки на медицинское применение Zephyr. Фильтры для маски, которым ранее приписывалось соответствие стандарту N95, теперь описываются компанией просто как фильтры для очистки воздуха. Ранее Razer заявляла, что тестирование показало, что фильтры блокируют 95 % мелких частиц. Однако для того, чтобы производитель мог заявлять о соответствии стандарту N95, устройство должно быть одобрено регулирующими органами.

Razer отказалась прокомментировать изменение информации об устройстве на своём сайте. Компания написала в Twitter, что «Zephyr и Zephyr Pro не являются медицинскими устройствами, респираторами, хирургическими масками или средствами индивидуальной защиты и не предназначены для использования в медицинских целях». В субботу, 8 января, Razer опубликовала на своём сайте статью под названием «Наука о Razer Zephyr», в которой представила результаты всех исследований, которые были проведены перед выводом маски на рынок. В нём были описаны впечатляющие возможности фильтрации воздуха устройством. Десятого января Razer добавила к статье примечание, которое гласит, что маска не является медицинским продуктом и не была сертифицирована как соответствующая стандарту N95.

Razer анонсировала маску Zephyr в июне 2021 года. В октябре она вышла на рынок по цене $100. Более продвинутая Zephyr Pro должна поступить в продажу в 2022 году.