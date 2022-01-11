Arm расследует подозрительную финансовую деятельность своего китайского подразделения

Arm продолжает предпринимать попытки обуздать своё китайское подразделение, уличённое в махинациях. Издание The Telegraph сообщает о новом расследовании, инициированном в отношении подозрительных платежей высшему руководству совместного предприятия Arm China, которое спонсируется властями Поднебесной. Отмечается, что эта история может повлиять на поглощение Arm компанией NVIDIA, которое сейчас расследуется регулирующими органами нескольких стран.

Эта новость появилась после того, как Arm сообщила в своём годовом отчёте, что она получила информацию о подозрительных платежах. Arm China по-прежнему возглавляет Аллен Ву (Allen Wu), которого Arm не может сместить с момента попытки восстановить контроль над китайским подразделением в 2020 году.

Arm заявляет, что ситуация с подозрительными платежами находится под её контролем, и «совет директоров Arm China сейчас занимается разрешением определённых споров с одним из руководителей высшего звена». Под «определёнными спорами» подразумевается тот факт, что Аллен Ву заблокировал голосование совета директоров Arm China о его смещении с должности в 2020 году. По-видимому, лазейки в китайском законодательстве позволили Ву сохранить полный контроль над совместным предприятием, в результате чего он нанимает и увольняет сотрудников без согласования с главной штаб-квартирой Arm. Кроме того, Arm China удвоила усилия по разработке технологий, в котором заинтересован непосредственно Китай.

Что важно для сделки по поглощению Arm компанией NVIDIA, британский чипмейкер в своём отчёте заявил, что ситуация не позволяет ей получить доступ к счетам Arm China для финансового аудита и оценить текущую стоимость своей 49-% доли в совместном предприятии, которая предварительно оценивается в $827 миллионов. Остальные 51 % акций принадлежат китайской государственной компании Hopu Investments.

Arm заявляет, что продолжает работать со всеми ключевыми сторонами для разрешения споров, связанных с Arm China. Вероятно, так и есть, однако регулирующие органы, которые расследуют слияние с NVIDIA, вряд ли будут довольны текущим положением дел и неспособностью Arm предоставить полный отчёт о своём международном бизнесе.