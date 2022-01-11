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Приняты окончательные спецификации стандарта PCIe 6.0 — первые продукты появятся через 1-2 года

Организация PCI-SIG, отвечающая за развитие основанных на шине PCI стандартов передачи данных, сообщила о принятии окончательных спецификаций стандарта PCIe 6.0.

Источник изображений: PCI-SIG

Источник изображений: PCI-SIG

Новый стандарт принят менее чем через три года с момента принятия актуального стандарта PCIe 5.0 и является следующим шагом в эволюции интерфейсов для систем высокопроизводительных вычислений (HPC), дата-центов, сфер ИИ и машинного обучения, автомобилестроения, Интернета вещей, а также военных и космических разработок.

В PCI-SIG отметили три ключевые особенности стандарта PCIe 6.0:

  • удвоение пропускной способности по сравнению с PCIe 5.0 с 32 до 64 ГТ/с (гигатранзакций в секунду). В конфигурации из 16 линий PCIe 5.0 обеспечивается передача до 256 Гбайт информации в секунду;
  • использование кодирования на основе блока управления потоком (Flit) фиксированного размера, что позволяет применять упрощённую систему коррекции ошибок Low-latency Forward Error Correction (FEC), схему передачи с амплитудно-импульсной модуляцией (PAM4) и алгоритма CRC (Cyclic redundancy check) для проверки целостности данных без влияния на задержку;
  • обратная совместимость со стандартами PCIe всех предыдущих поколений.

Предполагается, что первые коммерческие продукты на базе PCIe 6.0 появятся на рынке в 2023–2024 годах.

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Рубрики: Новости Hardware, жесткие диски, системы хранения данных, интерфейсы, NAS,
Теги: pci express 6.0, интерфейсы, спецификация
pci express 6.0, интерфейсы, спецификация
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