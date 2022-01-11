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Apple выводит TWS-наушники Beats Fit Pro на международный рынок — в России они будут стоит 19 990 рублей

Полностью беспроводные наушники Beats Fit Pro, ориентированные на поклонников активного образа жизни, были представлены в ноябре прошлого года. С тех пор устройство продавалось только в США и Китае. Теперь новинка выходит на другие рынки, включая российский.

Источник изображений: Apple

Источник изображений: Apple

Согласно сообщению в официальном Twitter-аккаунте Beats by Dre, приём предзаказов на новинку будет запущен 24 января. Старт розничных продаж устройства намечен на 28 января. Beats Fit Pro — это новейшие TWS-наушники от Apple. Они выделяются эргономичным дизайном с гибкими «крылышками» для надёжной фиксации в ухе даже во время интенсивных тренировок. Наушники защищены от попадания влаги по стандарту IPX4.

Устройство может похвастаться такими функциями, как активное шумоподавление и поддержка пространственного звука с динамическим отслеживанием положения головы пользователя в пространстве, которые удалось реализовать благодаря использованию чипа H1, который также лежит в основе актуальных AirPods 3 и AirPods Pro. Наушники обеспечивают шесть часов воспроизведения музыки без подзарядки. Комплектный зарядный кейс продлевает это время до 24 часов.

Новые наушники доступны в четырёх цветах: сиреневом, сером, белом и чёрном. Согласно данным с официального сайта Apple, стоимость Beats Fit Pro в России составит 19 990 рублей. В США устройство стоит $200.

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Рубрики: Новости Hardware, аудио/видео периферия, наушники, веб-камеры, рынок IT,
Теги: наушники, новинка, российский рынок, apple, beats
наушники, новинка, российский рынок, apple, beats
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