Micron начала поставки твердотельных накопителей с 176-слойной флэш-памятью QLC NAND. Новинки обеспечивают скорость чтения до 4500 Мбайт/с. Компания заявляет, что накопители Micron 2400 являются первыми в отрасли, использующими 176-слойные чипы QLC.

Выпуск 176-слойных микросхем MLC был налажен Micron ещё в конце 2020 года, но внедрение аналогичной технологии в производство QLC-памяти даст возможность предлагать SSD большой ёмкости по более доступной цене. Новые твердотельные накопители Micron 2400 с интерфейсом PCIe 4.0 NVMe уже поставляются производителям потребительских компьютеров, благодаря чему пользователи вскоре смогут на личном опыте оценить возможности новинок.

Примечательно, что Micron предлагает своим клиентам накопитель 2400 в том числе в крошечном форм-факторе M.2 размером 22 × 30 мм. Новинка является одним из самых маленьких среди существующих 2-Тбайт накопителей. Micron 2400 также будут доступны в форм-факторах 22 × 42 мм и 22 × 80 мм.

По сравнению с 96-слойными микросхемами QLC Micron, их 176-слойные преемники обеспечивают на 33 % большую пропускную способность ввода/вывода и сниженную на 24 % задержку чтения. Что касается ёмкости Micron 2400, твердотельный накопитель будет доступен в версиях на 512 Гбайт, 1 Тбайт и 2 Тбайт. Модели с максимальной ёмкостью обеспечат производительность в последовательных операциях чтения и записи в 4500 Мбайт/с и 4000 Мбайт/с соответственно. Показатель IOPS (операций ввода/вывода в секунду) достигает 650 тысяч при произвольном чтении и 700 тысяч при произвольной записи.

Что касается ресурса, Micron указывает до 600 Тбайт записи для накопителя на 2 Тбайт. Для 512-Гбайт модели ресурс записи заявлен на уровне 150 Тбайт. Энергопотребление новинок в режиме простоя было снижено на 50 % по сравнению с моделями предыдущего поколения.

Следует понимать, что SSD с 176-слойными микросхемами QLC ориентированы в первую очередь на бюджетный сегмент. Их производительность далека от самых быстрых потребительских накопителей, которые могут достигать скорости 7000 Мбайт/с. Однако такой разрыв в скорости должен с лихвой окупиться стоимостью новинок.