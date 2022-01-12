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Samsung по-тихому отменила анонс флагманского чипа Exynos 2200 с графикой AMD RDNA2

В конце прошлого года Samsung официально объявила, что 11 января представит новый флагманский чипсет Exynos с графикой AMD RDNA 2. Однако 11 января подошло к концу, а новый процессор так и не был представлен. Кроме того, Samsung не только не объявила о переносе мероприятия и его причинах, но и по-тихому удалила со страницы Exynos в Twitter запись с анонсом события.

Источник изображений: Samsung

Источник изображений: Samsung

Согласно свежим утечкам, Samsung представит серию флагманских смартфонов Galaxy S22, в которой и должен дебютировать новый чипсет Exynos, 8 февраля. В прошлом году серия Galaxy S21 была анонсирована 14 января, а Exynos 2100, на котором основаны смартфоны, дебютировал двумя днями ранее. Если следовать этой логике, у Samsung ещё есть время представить Exynos 2200 до того, как серия Galaxy S22 увидит свет.

Тем не менее, такие изменения в расписании мероприятий в последний момент, вероятно, свидетельствуют о проблемах, с которыми могла столкнуться Samsung. К тому же, остаётся открытым вопрос, будет ли Exynos 2200 готов к моменту запуска новой флагманской серии смартфонов и не приведут ли внезапно возникшие трудности к отсрочке выпуска Galaxy S22.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, комментарии последних событий, SoC и микросхемы-контроллеры, разработка и производство электроники,
Теги: чипсет, задержка, samsung, exynos, galaxy
чипсет, задержка, samsung, exynos, galaxy
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