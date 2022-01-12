В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей

Вчера компания NVIDIA неожиданно представила новую версию видеокарты GeForce RTX 3080, которая в первую очередь отличается увеличенным с 10 до 12 Гбайт объёмом видеопамяти. NVIDIA не стала объявлять рекомендованную цену новинки, что в нынешних реалиях стратегически верно — всё равно ведь видеокарта будет стоить куда выше. И действительно, в России новинка появилась по совсем немаленькой цене.

Новую версию GeForce RTX 3080 удалось обнаружить в ассортименте лишь одного из федеральных российских ретейлеров — DNS. В интернет-магазине значатся три модели новинки: Palit в исполнении GameRock и Gigabyte в версиях Gaming OC и Eagle. Моделей других производителей пока что нет. Собственно, в наличии нет вообще никаких GeForce RTX 3080 12GB, включая перечисленные. Но зато указаны цены: от 169 999 до 179 999 рублей.

В крупных американских розничных сетях GeForce RTX 3080 12GB найти не удалось. Однако «рекомендованные» цены удалось найти на сайте EVGA: в зависимости от версии ускорители стоят 1250 или 1300 долларов. В наличии, конечно же, их уже нет.

В Европе же в продаже удалось найти несколько моделей GeForce RTX 3080 12GB в исполнении компании MSI. Например, модель MSI GeForce RTX 3080 Gaming Z Trio в немецком магазине Mindfactory предлагается за 1699 евро. И что удивительно, на момент написания данной заметки, новинка была доступна для заказа.

В конце напомним, что новая GeForce RTX 3080 отличается от прежней версии увеличенным с 10 до 12 Гбайт объёмом видеопамяти GDDR6X. Причём память использует более широкую шину и соответственно имеет более высокую пропускную способность — 912 Гбайт/с. Помимо этого новинка обладает слегка более мощным чипом: вместо 8704 он имеет 8960 ядер CUDA. Вырос и TDP — до 350 Вт.