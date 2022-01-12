Японские власти в обмен на субсидии потребуют от TSMC долгосрочной лояльности

К концу 2024 года на территории Японии должно начать работу первое предприятие TSMC в этой стране, которое будет обслуживать интересы корпорации Sony и автопроизводителей. Японские власти готовы субсидировать до половины затрат на строительство предприятия, но требуют сохранения производства на протяжении 10 лет и гарантий возможности резко увеличить объёмы выпуска продукции.

Как поясняет Nikkei Asian Review, данному проекту повезло в том смысле, что из выделенных $5,2 млрд на поддержку развития производства полупроводниковых компонентов в Японии компания TSMC получит $3,5 млрд. Это соответствует примерно половине затрат, которые потребуются для строительства предприятия. Прочие производители чипов, которые в ближайшие годы решатся на капитальные вложения в японскую экономику, смогут претендовать лишь на оставшиеся $1,7 млрд субсидий.

Правительство Японии в этом месяце начнёт публичные слушания по правилам предоставления подобных субсидий. Министерство экономики, торговли и промышленности страны настаивает, что получатели субсидий должны гарантировать сохранение производства на протяжении десяти лет. В периоды пикового спроса компании должны увеличивать объёмы выпуска продукции. Предусматриваются и обязательства по дополнительным инвестициям в модернизацию производства. Претенденты на получение субсидий должны будут подавать заявки в профильное министерство, если же в дальнейшем обнаружится, что какие-то из условий не выполняются, получатель субсидий должен будет их вернуть в государственный бюджет.

По мнению японских властей, целевые субсидии должны способствовать росту занятости в национальной полупроводниковой отрасли. В частности, предприятие в TSMC обеспечит работой 1500 человек.