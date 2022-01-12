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Ролевой экшен Shattered: Tale of the Forgotten King появится на консолях и в Epic Games Store до конца марта

Издательство Forthright Entertainment и разработчики из французской Redlock Studio анонсировали скорое расширение платформенной географии своего мрачного ролевого экшена Shattered: Tale of the Forgotten King.

Источник изображений: Forthright Entertainment

Источник изображений: Forthright Entertainment

Как стало известно, в первом квартале текущего года Shattered: Tale of the Forgotten King появится на консолях — PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Кроме того, в обозначенный период Shattered: Tale of the Forgotten King поступит в продажу в цифровом магазине Epic Games Store. В декабре Redlock Studio сообщила, что получила грант от Epic Games.

Напомним, события Shattered: Tale of the Forgotten King повествуют о фэнтезийном мире, который пришёл в упадок после исчезновения Короля. В роли Странника игрокам предстоит собрать воедино все фрагменты реальности.

Shattered: Tale of the Forgotten King дебютировала в феврале 2021 года на PC (Steam) и не слишком понравилась журналистам (68 % на Metacritic). Проект сочетает полуоткрытый мир, плавные переходы от 3D к 2,5D и боевую систему в духе Souls-игр.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: shattered: tale of the forgotten king, redlock studio, forthright entertainment, ролевой экшен
shattered: tale of the forgotten king, redlock studio, forthright entertainment, ролевой экшен
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