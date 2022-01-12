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На 60 прохождений Shadow Warrior 3 тоже придётся потратить 500 часов

Издательство Devolver Digital и студия-разработчик Flying Wild Hog в шутливой форме раскрыли время, необходимое для прохождения своего восточного шутера от первого лица Shadow Warrior 3.

Источник изображения: Devolver Digital

Источник изображения: Devolver Digital

Напомним, на днях независимая польская студия Techland сообщила, что для полной зачистки предстоящего зомби-экшена с открытым миром Dying Light 2 Stay Human потребуется не менее 500 часов.

В Devolver Digital и Flying Wild Hog решили не отставать от коллег и заявили, что Shadow Warrior 3 тоже потребует 500 часов на прохождение. Для достижения такого значения игру понадобится пройти 60 раз.

Несмотря на явную ироничность заявления разработчиков, полезная информация в нём всё же есть. Путём нехитрых вычислений получается, что продолжительность одного прохождения Shadow Warrior 3 составит около 8,3 ч.

После октябрьского переноса релиз Shadow Warrior 3 ожидается в начале текущего года на PC (Steam), PS4 и Xbox One. Точную дату выхода создатели пообещали раскрыть в ближайшее время.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: shadow warrior 3, flying wild hog, devolver digital, шутер
shadow warrior 3, flying wild hog, devolver digital, шутер
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