Gigabyte представила ускорители GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти

Компания Gigabyte Technology анонсировала графические ускорители GeForce RTX 3080 нового поколения: устройства с 12 Гбайт памяти оборудованы улучшенной системой охлаждения.

Основа видеокарт — чип GA102-220 с архитектурой Ampere. Конфигурация включает 8960 ядер CUDA, 70 RT-ядер и 280 тензорных ядер. В оснащение входят 12 Гбайт памяти GDDR6X с 384-битной шиной. Пропускная способность памяти достигает 912 Гбайт/с.

В семейство видеокарт Gigabyte вошла модель Aorus GeForce RTX 3080 Master 12G. Она получила кулер с тремя вентиляторами, наделёнными крыльчаткой с улучшенным дизайном. Реализована технология Alternate Spinning: центральный вентилятор вращается в противоположном направлении по отношению к двум боковым. За счёт этого удаётся оптимизировать распределение воздушных потоков и снизить негативный эффект от турбулентности. Предусмотрена фирменная многоцветная подсветка RGB Fusion 2.0.

Кроме того, анонсирован ускоритель Aorus GeForce RTX 3080 Xtreme Waterforce WB 12G, оборудованный системой жидкостного охлаждения. Данная версия наделена функцией обнаружения протечек Leak Detection.

Представлены также ускорители GeForce RTX 3080 Gaming OC 12G и GeForce RTX 3080 Eagle 12G, оборудованные фирменной системой охлаждения Gigabyte WindForce 3X. Кулер содержит три вентилятора с технологией Alternate Spinning, композитные тепловые трубки и крупное медное основание. Предусмотрена подсветка RGB Fusion 2.0.