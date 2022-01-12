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Система-амфибия, разработанная японской KDDI, объединяет функции мультикоптера и подводного дрона

Хотя подводные дроны способны выполнять множество задач, их доставка к месту работ может оказаться проблематичной. Система-амфибия, разработанная по инициативе японского телекоммуникационного оператора KDDI, предусматривает использование подводного беспилотника в связке со всепогодным дроном.

Источник: Qysea

Источник: Qysea

В реализации гибридного проекта Sea-Air Integrated Drone помимо KDDI приняли участие производитель воздушных беспилотников Prodrone и разработчик подводных роботов Qysea. Недавно работу новинки продемонстрировали в парке развлечений Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме.

Используется один из всепогодных мультикоптеров Prodrone с подводным роботом Qysea Fifish Pro V6 Plus. Последний представляет собой небольшое особое плавательное средство с дистанционным управлением, размещаемое в специальной клетке на борту воздушного беспилотника.

Источник: Qysea

Источник: Qysea

Расположенный на побережье оператор использует систему дистанционного управления, полагаясь на показания GPS и камер беспилотника. После того, как последний приводнится, он остаётся на поверхности благодаря интегрированным в опоры поплавкам, а Fifish высвобождается из клетки — соединение с летательным аппаратом сохраняется через длинный кабель, предназначенный для электропитания и передачи информации. После того, как подводная задача будет выполнена, Fifish с помощью лебёдки возвращается в клетку и беспилотники могут вернуться на берег.

В числе некоторых задач, которые в теории способна выполнять система — инспекция, техническое обслуживание и ремонт оффшорных ветровых турбин или других морских объектов. Дополнительно оборудование может быть использовано в научных целях, для инспекции судов, в поисковых или спасательных миссиях.

Проект инициирован KDDI ещё шесть лет назад, больше данных о Sea-Air Integrated Drone будет опубликовано в текущем году, но аппарат уже можно увидеть в действии на видео.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, интересности из мира хай-тек, разработка и производство электроники, Дроны и коптеры,
Теги: беспилотники, kddi, qysea, prodrone
беспилотники, kddi, qysea, prodrone
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