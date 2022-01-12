Система-амфибия, разработанная японской KDDI, объединяет функции мультикоптера и подводного дрона

Хотя подводные дроны способны выполнять множество задач, их доставка к месту работ может оказаться проблематичной. Система-амфибия, разработанная по инициативе японского телекоммуникационного оператора KDDI, предусматривает использование подводного беспилотника в связке со всепогодным дроном.

В реализации гибридного проекта Sea-Air Integrated Drone помимо KDDI приняли участие производитель воздушных беспилотников Prodrone и разработчик подводных роботов Qysea. Недавно работу новинки продемонстрировали в парке развлечений Hakkeijima Sea Paradise в Йокогаме.

Используется один из всепогодных мультикоптеров Prodrone с подводным роботом Qysea Fifish Pro V6 Plus. Последний представляет собой небольшое особое плавательное средство с дистанционным управлением, размещаемое в специальной клетке на борту воздушного беспилотника.

Расположенный на побережье оператор использует систему дистанционного управления, полагаясь на показания GPS и камер беспилотника. После того, как последний приводнится, он остаётся на поверхности благодаря интегрированным в опоры поплавкам, а Fifish высвобождается из клетки — соединение с летательным аппаратом сохраняется через длинный кабель, предназначенный для электропитания и передачи информации. После того, как подводная задача будет выполнена, Fifish с помощью лебёдки возвращается в клетку и беспилотники могут вернуться на берег.