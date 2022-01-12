Похоже, экшен Warhammer 40,000: Space Marine 2 выйдет не раньше 2023 года

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом MauroNL углядел в новом финансовом отчёте компании Games Workshop, владеющей франшизой Warhammer 40,000, намёк на сроки выхода Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Напомним, Warhammer 40,000: Space Marine 2 была представлена на прошедшей в декабре церемонии награждения The Game Awards 2021 и пока что не имеет официальных сроков поступления в продажу.

По всей видимости, ждать выход Warhammer 40,000: Space Marine 2 в текущем году не стоит: в своём отчёте Games Workshop не упомянула игру Saber Interactive в перечне релизов 2022-го.

«Ряд видеоигр запланирован к запуску в 2022 году, включая Total War: Warhammer III, Warhammer 40,000: Darktide и Lost Crusade. Сделки по выпуску крупной онлайн-игры во вселенной Age of Sigmar и Space Marine 2 были анонсированы», — говорится в документе Games Workshop.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 разрабатывается для PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Сиквел предложит вновь взять на себя роль капитана Титуса, чтобы уничтожить орды безжалостных тиранидов.