Попавшая в руки хакерам сборка Horizon Forbidden West оказалась близка к релизной

Портал Video Games Chronicle (VGC) со ссылкой на собственных информаторов поделился подробностями сборки Horizon Forbidden West, скриншоты которой на днях просочились в общий доступ.

Напомним, в ночь с 10 на 11 января по Сети начали курсировать два изображения из русскоязычной версии Horizon Forbidden West, предположительно запущенной на взломанной PS4 более чем за месяц до официального релиза.

Источники VGC подтвердили, что утечка реальна и включает близкую к финальной сборку Horizon Forbidden West. Ей якобы недостаёт нескольких художественных материалов, но весь запланированный к премьере контент на месте.

По данным VGC, утёкшая версия Horizon Forbidden West пока не появилась на файлообменниках. Наученная горьким опытом The Last of Us Part II, Sony активно удаляет попавшие в Сеть раньше времени скриншоты.

Релиз Horizon Forbidden West ожидается уже 18 февраля текущего года одновременно на PS4 и PS5. На золото игра до сих пор не ушла, но, судя по всему, ждать этого момента осталось недолго.