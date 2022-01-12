3DNewsНовости SoftwarePlayStationПопавшая в руки хакерам сборка Horizon F...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Попавшая в руки хакерам сборка Horizon Forbidden West оказалась близка к релизной

Портал Video Games Chronicle (VGC) со ссылкой на собственных информаторов поделился подробностями сборки Horizon Forbidden West, скриншоты которой на днях просочились в общий доступ.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Напомним, в ночь с 10 на 11 января по Сети начали курсировать два изображения из русскоязычной версии Horizon Forbidden West, предположительно запущенной на взломанной PS4 более чем за месяц до официального релиза.

Источники VGC подтвердили, что утечка реальна и включает близкую к финальной сборку Horizon Forbidden West. Ей якобы недостаёт нескольких художественных материалов, но весь запланированный к премьере контент на месте.

По данным VGC, утёкшая версия Horizon Forbidden West пока не появилась на файлообменниках. Наученная горьким опытом The Last of Us Part II, Sony активно удаляет попавшие в Сеть раньше времени скриншоты.

Релиз Horizon Forbidden West ожидается уже 18 февраля текущего года одновременно на PS4 и PS5. На золото игра до сих пор не ушла, но, судя по всему, ждать этого момента осталось недолго.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Копия Horizon Forbidden West для PS4 попала в руки хакерам более чем за месяц до релиза
Видео: новый трейлер Horizon Forbidden West посвятили племенам Запретного Запада
Game Informer рассказал обо всех новых видах противников в Horizon Forbidden West
Приключенческий боевик Ghostwire: Tokyo получил возрастной рейтинг в Южной Корее
Для самого полного прохождения Dying Light 2 понадобится «как минимум» 500 часов
Elden Ring опередила Dying Light 2 в погоне за звание самой желанной игры Steam
Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Приключение, PlayStation,
Теги: horizon forbidden west, guerrilla games, sony interactive entertainment, ролевой экшен, приключенческий экшен
horizon forbidden west, guerrilla games, sony interactive entertainment, ролевой экшен, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Предварительные тесты мобильного Intel Core i9-12900HK — потребление до 113 Вт, температура до 99 °C, но быстрее Ryzen 9 5900HX на 29 % 134
Минпромторг придумал, как заставить госкомпании закупать компьютеры на отечественных процессорах 129
AMD считает, что Radeon RX 6500 XT не привлечёт внимание майнеров 128
NVIDIA сегодня представит и сразу выпустит GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти 103

© 1997-2022 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
NVIDIA допускает, что игровые видеокарты способствуют росту хэшрейта криптовалют
Фото дня: кристалл российского процессора Эльбрус-8С
Sony решила бороться с дефицитом PlayStation 5, увеличив производство PlayStation 4
Linux-смартфон PinePhone Pro Explorer Edition стал доступен для заказа по цене $399
В России новую версию GeForce RTX 3080 оценили от 170 тыс. рублей
Анонсирован Dystopians — похожий на Fallout Shelter симулятор колонии в киберпанке 23 мин.
Средний россиянин тратил более 4 часов в день на мобильные приложения в 2021 году 2 ч.
Apple очистила App Store от клонов ставшего вирусным приложения Wordle 2 ч.
Netskope: облачные сервисы стали главным источником киберугроз для корпоративных сетей 2 ч.
Microsoft исправила 96 уязвимостей в разных продуктах 2 ч.
Instagram позволит редактировать порядок размещения постов 2 ч.
Судья дал FTC ещё один шанс подать иск против Facebook 3 ч.
AMD выпустила видеодрайвер Radeon Software Adrenalin Edition 22.1.1 с поддержкой God of War и Monster Hunter Rise 3 ч.
В Fortnite появились торнадо, молнии и сигнальные пистолеты 3 ч.
Поклонники показали мультиплеерный мод для The Legend of Zelda: Breath of the Wild, за который могут получить $10 тыс. 4 ч.
EVGA представила видеокарты GeForce RTX 3080 FTW3 и XC3 с 12 Гбайт памяти по цене от $1250 29 мин.
Virgin Orbit расширит географию космических пусков на Великобританию и Японию 33 мин.
Планшет Moto Tab G70 получил 11" дисплей и процессор Helio G90T 47 мин.
GSA: «настоящие» 5G-сети с SA развернули только 10% операторов 52 мин.
InWin выпустила блоки питания с модульной системой кабелей P Series в белом цвете 3 ч.
NVIDIA стала заключать контракты на поставки электронных компонентов на годы вперёд для устранения дефицита в разных сегментах 3 ч.
Швейцарские учёные обнаружили необычную вытянутую форму у похожей на Юпитер экзопланеты 3 ч.
В Дублине и окрестностях прекращён приём заявок на подключение дата-центров к энергосети 3 ч.
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт памяти по цене от €1519 3 ч.
Космическая обсерватория IXPE приступила к научным исследованиям 3 ч.