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Раскрыто оснащение смартфона-раскладушки Motorola Razr 3 с гибким дисплеем

Компания Motorola, по сообщениям сетевых источников, готовит к выпуску смартфон нового поколения с гибким дисплеем — аппарат Razr 3 в форм-факторе классической «раскладушки».

Здесь и ниже Motorola Razr 5G / Источник изображений: 3DNews

Здесь и ниже Motorola Razr 5G / Источник изображений: 3DNews

Утверждается, что в основу устройства ляжет процессор Snapdragon 8 Gen 1 разработки Qualcomm. Чип объединяет восемь ядер с тактовой частотой до 3,0 ГГц, графический ускоритель Adreno нового поколения и модем Snapdragon X65 5G, который позволяет передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с в сторону абонента.

В продажу поступят модификации Motorola Razr 3 с 6, 8 и 12 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 128, 256 и 512 Гбайт.

Раскрываются характеристики основного гибкого дисплея: его размер составит 6,7 дюйма по диагонали, разрешение — 2400 × 1080 точек. Частота обновления панели может достигать 120 Гц.

В оснащение войдут селфи-камера на основе 32-мегапиксельного датчика, а также основная двойная камера с 50-мегапиксельным сенсором OV50A и ультраширокоугольным блоком с 13-мегапиксельной матрицей.

Есть также вероятность, что в новинке будет реализована технология сверхширокополосной беспроводной связи (UWB). Смартфон получит контроллер NFC и вспомогательный внешний экран. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, слухи,
Теги: motorola, moto, razr, смартфон
motorola, moto, razr, смартфон
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