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Аналитики: у AMD стало больше возможностей для роста — выручка будет увеличиваться в среднем на 15% ежегодно

В новом аналитическом отчёте представители Wells Fargo предположили, что средние темпы увеличения выручки AMD в ближайшие несколько лет достигнут 15 %, а в серверном сегменте они окажутся даже выше. Всё это будет способствовать и увеличению нормы прибыли компании. Если в 2020 году она достигала 45 %, то через несколько лет вполне способна вырасти до 55 %.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

При этом рост доли рынка во многих сегментах для AMD будет сопровождаться и увеличением абсолютной ёмкости рынка. В марте 2020 года на встрече с аналитиками руководство AMD заявило, что компания в ближайшие годы будет охватывать сегменты рынка с совокупным оборотом до $79 млрд в год. Специалисты Wells Fargo считают, что ситуация на рынке с тех пор изменилась, и благодаря непрерывному увеличению рыночной доли AMD последняя в перспективе сможет рассчитывать на присутствие в сегментах рынка с годовым оборотом не менее $100 млрд.

Если быть точнее, эксперты считают необходимым скорректировать ёмкость рынка процессоров для ПК с $32 до $40 млрд, а также учитывать потенциальное увеличение оборотов от поглощения Xilinx, которое откроет AMD доступ на рынок с ежегодной ёмкостью не менее $8,5 млрд. В серверном сегменте у компании тоже отличные перспективы, её выручка в ближайшие годы будет расти в среднем на 5‒9 % в год. Продукция компании лучше представлена в сегменте облачных вычислений, нежели в корпоративном, и это обеспечит AMD хорошей динамикой увеличения профильной выручки. В совокупности, через три‒пять лет компания сможет присутствовать в сегментах рынка с годовым оборотом не менее $100‒110 млрд.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Текущая стоимость акций AMD составляет $132,14 за штуку, но специалисты Wells Fargo предрекают рост до $180. Коллеги из KeyBanc оценивают перспективы акций AMD чуть более скупо, по $155 за штуку, но отмечают высокий потенциал продукции марки в серверном сегменте на текущий год. Не следует забывать, что в игровом сегменте AMD тоже обладает хорошим потенциалом роста своей доли рынка, как отмечают представители KeyBanc.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, финансовые новости и аналитика,
Теги: amd, финансы, акции, аналитика
amd, финансы, акции, аналитика
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