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Бывший топ-менеджер Microsoft призвал продать Office и Windows для развития облачных сервисов компании

Как заявил бывший генеральный менеджер одного из направлений в Microsoft Бен Сливка (Ben Slivka), компания должна избавиться от «франшиз», связанных с пакетами Microsoft Office и Windows. Вместо траты времени и средств на эти проекты софтверный гигант должен сконцентрировать усилия на развитии облачных сервисов.

Источник: Microsoft

Источник: Microsoft

По его мнению, облачная инфраструктура Azure, используемая в первую очередь бизнес-клиентами, стала «звездой» компании и одним из самых успешных конкурентов лидеру облачного сегмента — Amazon Web Services.

Впечатляющий рост Azure подогрел интерес инвесторов к компании: только в 2021 году стоимость её акций выросла на 51 %. Впрочем, сам Сливка, по данным CNBC, на текущий момент владеет всего 100 акциями редмондской корпорации. Тем не менее, он довольно известен в IT-индустрии и считает, что в своё время люди, создававшие Windows, ограничили свободу разработчиков мобильной операционной системы, что и привело к её упадку. Проект Windows 10 Mobile закрыли после того, как его доля на рынке мобильных устройств упала ниже 1 %.

Многие эксперты отрасли не вполне согласны с его мнением. Считается, что Windows и Office продолжают занимать лидерские позиции в своих нишах, и в последнем отчёте аналитиков Gartner подчёркивается, что эти продукты помогают привлечь внимание бизнес-клиентов к облачной инфраструктуре Azure — компании переходят в облако Microsoft после многолетнего использования других продуктов софтверного гиганта.

По некоторым оценкам, доля Azure превысит долю AWS в 2028 году. При этом вся компания будет стоить $3 млрд уже к концу 2023 года. Более того, отказ от Windows и Office может сказаться на доходах Microsoft. В третьем квартале более трети доходов пришлись именно на Windows, Office и облачные сервисы за исключением Azure — эти активы по-прежнему остаются высокомаржинальными.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение,
Теги: microsoft, microsoft office, microsoft azure, windows
microsoft, microsoft office, microsoft azure, windows
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